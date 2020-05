Google va intégrer une fonctionnalité particulièrement attendue par les utilisateurs de Chrome : le regroupement des onglets.

Utilisateurs assidus de Chrome, on vous conseille de surveiller votre navigateur préféré la semaine prochaine. Dans un communiqué publié le 13 mai, Google a annoncé le déploiement imminent d’une nouvelle fonctionnalité très attendue : le regroupement pratique d’onglets. Elle est pour le moment accessible dans la version bêta, pour certains utilisateurs privilégiés (ce n’est pas notre cas au moment où nous écrivons ces lignes).

Cette évolution bienvenue va permettre de mieux s’y retrouver parmi les dizaines et les dizaines d’onglets que l’on peut être amené à ouvrir chaque jour — ce qui est encore plus vrai pour les métiers du web. Pour trier, Google a pensé à quelques outils pratiques, qui ne manqueront pas d’améliorer l’ergonomie sous Chrome sans passer par des extensions tierces.

Le regroupement d’onglets va faciliter la vie des utilisateurs assidus de Chrome

Pour regrouper de manière plus claire ses multiples onglets, il suffira d’un simple clic droit permettant de les ajouter à des catégories personnalisables. On pourra attribuer un nom, une couleur (pour le trait qui soulignera les onglets rassemblés) et même des emojis à ces groupes. « Selon nos propres usages et nos premières analyses des utilisateurs, nous avons découvert que certaines personnes aiment regrouper leurs onglets par sujet. Par exemple, cela peut aider si vous travaillez sur plusieurs thèmes, ou si vous naviguez sur plusieurs sites marchands », explique Google.

Cette amélioration peut aussi aider à mieux prioriser ses travaux, s’ils sont basés sur des onglets différents, en optant pour un tri chronologique. En recoupant avec les autres outils mis à dispositions sur le web par Google (Calendar, Docs, Sheets…), on pourra plus facilement organiser différents projets. Pour les personnes les plus ordonnées, qui adorent que tout soit bien rangé et clair visuellement, il s’agit d’une aubaine. « Comme les onglets normaux, les groupes sont sauvegardés quand vous fermez et rouvrez Chrome », précise la multinationale.

Le regroupement des onglets sera exclusif à la version desktop de Chrome, que ce soit sur Chrome OS, Windows, Mac ou Linux. Par volonté d’assurer une stabilité à son navigateur, le déploiement grand public se fera progressivement.

Crédit photo de la une : Google