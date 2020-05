Il est désormais possible de regrouper les onglets de Google Chrome dans des sous-groupes personnalisables, avec des codes couleur. Voici comment faire.

Vous trouviez que vos onglets manquaient d’organisation ? Google a décidé d’améliorer la présentation de son navigateur Chrome en ajoutant une fonctionnalité de regroupement d’onglets, qui est rendue progressivement accessible à tous les utilisateurs depuis le 19 mai 2020.

Comment activer le regroupement d’onglets sur Google Chrome

Il y a deux solutions pour activer cette nouvelle fonction.

Mettre à jour Google Chrome : Il vous suffit de vous rendre à l’adresse chrome://settings/help en la copiant collant dans votre barre de navigation. Si vous n’avez pas activé les mises à jour automatiques, Chrome cherchera la dernière en date et l’appliquera. Il ne vous restera plus qu’à cliquer sur « relancer » (vos onglets ouverts ne seront pas perdus). Si vous avez accès à la dernière mise à jour, alors la fonctionnalité de regroupement d’onglets sera désormais intégrée à votre navigateur.

Pour vérifier si l’option est activée, il suffit de faire un clic droit sur l’un de vos onglets ouverts. Si l’option « ajouter à un nouveau groupe » s’affiche, c’est que c’est bon.

Passer par les expérimentations de Google Chrome : Il est possible que vous n’ayez pas encore accès à la dernière mise à jour officielle, mais vous pouvez malgré tout tester le regroupement d’onglets en vous rendant à l’adresse chrome://flags/. Il s’agit d’une page où vous pouvez activer des options qui sont encore en phase de test. En tapant « tap groups » dans la barre de recherche en haut, vous trouverez l’option voulue. Il suffit ensuite de cliquer sur « enabled » (activer), et de relancer Google Chrome.

Comment utiliser le regroupement d’onglets sur Google Chrome

Ça y est, vous êtes à jour. Et maintenant ?

Le regroupement d’onglet est une fonctionnalité intuitive mais qui demande quand même un temps d’adaptation. Pour l’utiliser, il suffit d’effectuer un clic droit sur les onglets, et d’observer les multiples options qui ont été ajoutées :

Regrouper plusieurs onglets sous une même bannière (clic droit > « ajouter à un nouveau groupe »)

(clic droit > « ajouter à un nouveau groupe ») Nommer le nouveau groupe d’onglet (cliquer sur la petite pastille de couleur puis remplir la case « Attribuer un nom à ce groupe »)

Ajouter un onglet dans un groupe (clic droit sur un onglet > « ajouter à un groupe existant »)

(clic droit sur un onglet > « ajouter à un groupe existant ») Ajouter des couleurs aux différents groupes (clic sur le nom puis modifier la pastille)

Déplacer de droite à gauche les différents groupes d’onglet sans en perdre un en cours de route (il faut cliquer sur le nom du groupe et non sur un seul onglet : si vous cliquez et maintenez l’étiquette du groupe et le déplacez, tous les onglets du même groupe suivrons)

sans en perdre un en cours de route (il faut cliquer sur le nom du groupe et non sur un seul onglet : si vous cliquez et maintenez l’étiquette du groupe et le déplacez, tous les onglets du même groupe suivrons) Ouvrir le groupe d’onglets dans une autre fenêtre

Seule fonctionnalité manquante : pour l’instant, il n’est pas possible de réduire les onglets sous une même étiquette afin qu’ils prennent moins de place. D’après The Next Web, Google songerait toutefois à ajouter cette option dans les prochaines mises à jour.