Sony va ouvrir sa boutique PlayStation en France. Le site permettra d’acheter des accessoires pour sa nouvelle console et même des PS5 s’il y en a en stock.

Sony va rendre l’achat de PlayStation 5 en France (un tout petit petit peu) plus pratique. La multinationale japonaise va en effet ouvrir sa boutique virtuelle en France qui permettra de s’inscrire sur liste d’attente pour espérer acheter la précieuse console.

Sony avait déjà mis à disposition sa boutique en ligne aux États-Unis, mais d’après un tweet du compte officiel Playstation UK, publié le 8 novembre 2021, le site devrait bientôt être disponible en France et dans de nombreux autres pays européens.

Seront concernés, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le site direct.playstation.com est d’ailleurs d’ores et déjà accessible pour les utilisateurs et utilisatrices allemandes. Le site français arrivera bientôt.

PlayStation’s online store expands to Europe !

Starting today with it's official launch in Germany, with the UK, France, Belgium, Netherlands and Luxembourg launching soon.

Stay tuned for more details on the UK launch. pic.twitter.com/2GHPLeQMjY

— PlayStation UK (@PlayStationUK) November 8, 2021