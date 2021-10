Facebook / Meta veut devenir une entreprise du « metaverse » et elle lorgne, dans ce cadre, sur le marché des montres connectées. Une image obtenue par Bloomberg vient donner corps à des mois de rumeurs qui affirment que le réseau social se lancera dans ce domaine en 2022.

Facebook, qui vient d’entamer son changement d’identité pour se transformer en Meta, veut aller concurrencer l’Apple Watch. Dans un article daté du 28 octobre 2021, Bloomberg a publié les premières images d’une Facebook (ou Meta ?) Watch, une montre connectée similaire à ce que propose Apple ou Samsung (voir notre guide des meilleures smartwatches de 2021)

La photo est issue de l’application dédiée aux Ray-Ban Stories, les lunettes connectées de l’entreprise. Elles donnent quelques informations supplémentaires sur ce que Facebook prépare sur le terrain des montres connectées.

Facebook veut faire de la visio depuis une montre

Tout d’abord, on peut y voir une petite encoche sur le haut du cadran destiné à accueillir un appareil photo / caméra vidéo. Il semblerait que l’encoche des derniers MacBook Pro ait donné des idées à Facebook. Si le projet de l’entreprise se concrétise, ce qui n’est pas sûr à ce stade du développement, la Facebook Watch serait l’une des premières montres grand public à embarquer une caméra. Selon Bloomberg, cette dernière servirait notamment pour la visioconférence (attention aux crampes lors des longues réunions). Plus étonnant encore, selon The Verge, la montre pourrait être dotée d’un second module photo (détachable lui) qui permettrait de prendre des photos plus facilement qu’avec celui collé à la montre.

Si l’on excepte ces particularités, la montre ressemble peu ou prou à une Apple Watch avec des bracelets interchangeables et un bouton sur le cadre qui sert à naviguer dans l’interface. La montre connectée pourrait, à priori, se connecter au smartphone afin de transférer des photos ou des vidéos capturées depuis son poignet. La montre pourrait aussi intégrer un capteur de fréquence cardiaque, des fonctions destinées et permettrait d’envoyer des messages instantanés d’après des indiscrétions obtenues par le site The Information plus tôt dans l’année.

Trois générations de montres prévues

L’inclusion de cette image dans l’application dédiée aux lunettes connectées de Facebook, montre que l’entreprise envisage de créer tout un écosystème d’accessoires dédiés à partager sa vie sur les différents réseaux sociaux de l’entreprise. D’après Bloomberg, il se pourrait même que Facebook travaille sur trois générations différentes de montres. La présentation officielle d’au moins un de ces produits serait prévue pour 2022.

L’historique de Facebook dans la construction de matériel n’est pas exactement extraordinaire. En 2013, l’entreprise s’était associée avec HTC pour lancer une « Facebook Phone » qui n’avait pas connu un franc succès. Mais le besoin pour Facebook de construire son propre écosystème matériel devient de plus en plus pressant. L’entreprise ne peut plus se reposer uniquement sur les iPhone et les téléphones Android pour offrir une plateforme d’accès à son service. Surtout au moment où Apple comme Google commencent à resserrer la vis sur l’accès aux données personnelles.

