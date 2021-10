Il est possible de réduire la surface des écrans de MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 pour masquer l'encoche en plein écran. Cette option proposée par Apple est temporaire, le temps que les applications et logiciels gèrent mieux le « notch ».

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces n’ont pas simplement amené des ports et deux nouveaux processeurs à la gamme d’ordinateurs portables Apple. Ils ont aussi introduit une encoche (notch) sur l’écran. Celle qui était alors réservée aux iPhone s’est invitée sur les machines dédiées à la productivité d’Apple en 2021. À l’usage, il faut reconnaître que cet ajout n’a pas vraiment d’inconvénient : la surface d’écran est supérieure à ce qu’il y avait avant sur un MacBook et macOS est conçu pour avoir une barre de « statut » qui n’est pas utilisée par les applications.

Dans une utilisation normale, les menus d’un logiciel se trouvent sur la gauche de l’encoche. S’il y en a trop, ils vont déborder vers la droite, en évitant l’encoche. Mais ce comportement doit être prévu par les développeurs et certains cas-limites se posent déjà : des applications ont des menus qui passent sous l’encoche, ou des informations qui ne sont pas affichées parce qu’elles sont en-dessous également. Il peut être aussi assez déplaisant d’avoir la possibilité de passer sa souris sous l’encoche quand on travaille avec ces menus.

Comment enlever l’encoche en plein écran sur un MacBook Pro 14 ou 16

En attendant la mise à jour d’un nombre suffisant d’applications et de logiciels, Apple a mis en place un système pour contraindre les fenêtres ouvertes à s’afficher entièrement sous l’encoche. Elle ne servira à rien dans la plupart des cas, mais peut être utile si utilisez un logiciel qui a beaucoup de menus principaux dans la barre de statut. Pour activer cette option, c’est très simple :

Quittez l’application que vous souhaitez modifier

Ouvrez le Finder

Allez dans le dossier Applications

Faites un clic droit sur une application et cliquez sur Lire les informations

Cochez Ajuster sous la caméra intégrée

Fermez la fenêtre d’options et relancez l’application

Passez l’application en plein écran pour constater le changement de comportement (et l’ajustement de l’écran)

Nous avons essayé la manipulation avec Chrome et avec Cinema 4D : le navigateur de Google ne présente aucun intérêt à être utilisé comme cela. L’application de modélisation est en revanche plus confortable sur une ligne complète que sur deux moitiés d’écran, avec le notch au milieu.

Cette option disparaîtra de macOS à terme et n’est là que pour gérer la transition vers des applications qui arrivent un peu mieux à intégrer une encoche dans leur interface. On espère aussi secrètement que les développeurs prendront cette nouvelle contrainte pour une opportunité de simplifier les menus des logiciels, notamment professionnels, qui multiplient les entrées et les sous-menus en perdant à chaque fois en lisibilité et en accessibilité.

Crédit photo de la une : Photo Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo