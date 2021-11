L'application Doctolib permet de protéger toutes ses données médicales sensibles derrière un code d'accès. Pour activer cette option, rien de très compliqué. Voici la méthode.

Avec la crise sanitaire et la course aux vaccins, vous avez peut-être installé l’application Doctolib sur votre smartphone ou votre tablette. Le logiciel permet, depuis le creux de sa main, de prendre et consulter ses rendez-vous, ainsi que de recevoir d’éventuels documents médicaux partagés par votre médecin.

Mais saviez-vous qu’il est aussi possible de verrouiller l’accès à l’application, grâce à un code ou une authentification biométrique ? Cette manipulation toute simple vous permet de garder vos données médicales personnelles loin de celles et ceux qui pourraient mettre les mains sur votre téléphone.

Pour l’activer, c’est très simple. Suivez le guide.

Sur Android

Pour profiter du verrouillage sur l’application Doctolib sur Android, il faut :

Vérifier que votre application est bien à jour (la dernière version est la 3.2.35) Rendez-vous dans le Play Store, cliquez sur votre icône de profil, puis Gérer les applications et appareils et Mise à jour disponibles

Identifiez-vous dans l’application (si ce n’est pas déjà fait) Dans le coin en haut à droite, cliquez sur Se connecter puis rentrez votre adresse mail et votre mot de passe

Cliquez sur le bouton Menu (coin en haut à droite)

(coin en haut à droite) Choisissez Mon Compte

Cliquez sur Code d’accès à l’application

Validez en choisissant Définir le code d’accès

Choisissez votre code et confirmez-le

Ça y est, votre application est protégée par un code d’accès. Dès le lancement, elle vous demandera le précieux sésame.

Si votre mobile est équipé d’un lecteur d’empreintes, vous pouvez même choisir de vous identifier via cette méthode. Pour cela il suffit de choisir Déverrouillage avec Fingerprint, au sein de la section Mon compte dans le menu. Après un rapide scan, votre application sera protégée.

Sur iOS et iPad OS

La marche à suivre pour verrouiller son application Doctolib sur iPhone et iPad est la suivante :

Vérifier que votre application est bien à jour (la dernière version est la 3.2.34) Rendez-vous dans l’App Store, cliquez sur votre icône de profil, puis descendez jusqu’à trouver la section Mise à jour

Identifiez-vous dans l’application (si ce n’est pas déjà fait) Cliquez sur Se connecter dans le coin en haut à droite. Puis rentrez votre adresse mail et votre mot de passe

Une fois identifié, rendez-vous dans l’onglet Compte sur le ruban du bas

sur le ruban du bas Choisissez Code d’accès à l’application

Cliquez sur Définir un code d’accès

Rentrez votre code, puis validez-le en le rentrant une seconde fois.

Ça y est, votre application est sécurisée et vous demandera un code au lancement.

Si vous avez un téléphone équipé d’un lecteur d’empreintes ou d’un capteur FaceID, votre téléphone vous proposera automatiquement d’utiliser cette méthode. Sinon vous pouvez l’activer à la main :

Rendez-vous dans l’onglet Compte

Choisissez Déverrouillage avec Touch ID / Face ID

Cliquez sur OK dans la fenêtre qui vous demande d’autoriser Doctolib à utiliser Face/Touch ID

Effectuez un rapide scan de votre empreinte ou de votre visage

C’est bon. Vous pouvez désormais vous identifier avec vos données biométriques !

