Le RaspBerry Pi Zero 2 W est la nouvelle prouesse de RaspBerry pour démocratiser l'accès à l'informatique. Après le succès du Pi Zero, cette nouvelle mouture embarque un processeur quadruple cœurs.

L’entreprise anglaise RaspBerry s’est donnée pour mission de démocratiser l’informatique et ses usages. Pour cela, elle respecte deux principes : des produits accessibles financièrement et dont l’usage ne dépend que de l’imagination de celui ou celle qui les possède. Le RaspBerry Pi qui a fait le succès de l’entreprise peut être tout autant une console de jeux rétro, un VPN ou un hub domotique pour votre maison connectée. Ou des respirateurs.

Dans la gamme Pi, RaspBerry est allé encore plus loin avec les Pi Zero, de petits ordinateurs fonctionnels vendus pour la modique somme de 5 dollars. Les Pi Zero W, sortis plus tard, ont été commercialisés 10 dollars, pour des performances en hausse. Le 28 octobre 2021, RaspBerry Pi a annoncé par un billet de blog la sortie du Pi Zero 2 W, nouvelle mise à jour de la gamme vendue cette fois-ci 15 dollars. La montée de prix (relative, puisqu’on reste en dessous d’un déjeuner dans la plupart des restaurant) est accompagnée par une montée en gamme côté caractéristiques.

Qu’est-ce qui se cache sous le capot du RaspBerry Pi Zero 2 W ?

Caractéristique Pi Zero 2 W Pi Zero W Processeur Broadcom 4 cœurs à 1 Ghz 1 cœur à 1 Ghz RAM 512 Mo 512 Mo Wi-Fi 2,4 Ghz 2,4 Ghz Bluetooth 4.2 4.0 Port USB micro USB 2.0 OTG micro USB OTG Moniteur mini HDMI mini HDMI Emplacement caméra CSI-2 CSI

Comme on peut le constater, le nouveau Pi Zero 2 W est surtout boosté par un nouveau processeur quadruple cœurs. Il permet donc mécaniquement de nouvelles utilisations sur plusieurs threads et, d’après RaspBerry, est aussi « 40 % plus efficace » sur les utilisations en thread unique. RaspBerry a tenu à ce que le format de son Pi Zero 2 W soit similaire à celui du précédent pour qu’il puisse être remplacé facilement sur un projet qui aurait besoin d’une montée en puissance. Cela permet également de garder une compatibilité avec les différents accessoires de la gamme Zero. La hausse de chaleur provoquée par le processeur plus puissant est compensée par des barres en cuivre plus épaisses — ce qui ajoute du poids à l’appareil.

Pour rappel, le Zero W avait été lancé en 2017 pour ajouter une connectivité sans fil au Pi Zero — l’entreprise racontait qu’elle avait remarqué beaucoup trop d’usages d’un Pi Zero dans lesquels l’ajout d’un module Wi-Fi était plus onéreux que l’achat de l’ordinateur en lui-même.

RaspBerry Pi subit aussi la pénurie de composants

Le succès du Pi Zero n’est plus à questionner : RaspBerry en a vendu près de 4 millions depuis son lancement, toutes versions confondues. Cette année, l’entreprise n’est pourtant pas dupe : elle sait qu’elle devra, comme toutes les autres, faire avec la pénurie de composants qui frappe l’industrie des nouvelles technologies. Dans son billet de blog, elle espère tout de même pouvoir en produire 200 000 unités fin 2021 et 250 000 unités dans la première moitié de l’année 2022.

Le Pi Zero 2 W sera commercialisé dès aujourd’hui et offert avec tout nouvel abonnement au magazine MagPi.

