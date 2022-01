Il y a deux raisons qui ont poussé le projet Raspberry Pi à s’appeler ainsi. C’est un double clin d’œil à l’histoire de l’informatique.

Vous en avez peut-être déjà croisé en illustration dans des médias. Vous en avez peut-être même un chez vous. Les Raspberry Pi sont des mini-ordinateurs qui sont vendus quelques dizaines d’euros à peine et dont les dimensions sont vraiment très ramassées : pour le dire vite, elles ont plus ou moins la surface d’une carte bancaire. C’est dire la petitesse de ce PC.

Ces ordinateurs sont donc très légers et faciles à transporter — en prenant toutefois d’infinies précautions, car la carte est fragile et les composants internes ne sont pas protégés dans un châssis : ils sont donc exposés. Et s’ils ne peuvent s’aligner sur les ordinateurs les plus puissants, les Raspberry Pi permettent diverses activités, pour peu que l’on aime un peu la bidouille.

Une référence à des fruits et à un langage de programmation

Quant au nom du Raspberry Pi, il s’agit bien entendu d’une référence à la tarte aux framboises (raspberry pie, en anglais). Mais pourquoi ce nom ? La réponse a été donnée il y a presque dix ans par le Britannique Eben Upton, le fondateur du projet, dans une interview accordée à TechSpot. Nous sommes alors en mai 2012. Il y a une éternité, en somme.

Le projet de ces nano-PC a été nommé ainsi, parce qu’il y a eu une mode au début de l’histoire de l’informatique personnelle autour des noms de fruits. « Raspberry est une référence à une tradition de dénomination des fruits à l’époque des micro-ordinateurs. Beaucoup de sociétés informatiques ont été nommées d’après des fruits », commentait à l’époque Eben Upton.

Détail d’une carte Raspberry Pi 4. // Source : Jeff Geerling

On pense évidemment à Apple et BlackBerry, qui sont les sociétés les plus connues en l’espèce. Mais il y en a eu d’autres, certaines ayant disparu : Tangerine Computer Systems, Apricot Computers (« abricot »), et l’ancienne société britannique Acorn, qui est une famille de fruits (« gland »). Quant à la tangerine, c’est un agrume semblable à la mandarine.

« Le Pi, c’est parce qu’à l’origine, nous devions produire un ordinateur qui ne pouvait exécuter que Python [un langage de programmation]. Donc le Pi est pour Python. Aujourd’hui, vous pouvez faire tourner Python sur le Raspberry Pi, mais le modèle que nous avons choisi est beaucoup plus performant que l’original auquel nous avions pensé, et il a donc un peu perdu son nom », concluait Eben Upton.