macOS 12 Monterey va sortir le 25 octobre 2021. Voici tout ce qu'on sait déjà sur le nouveau système d'exploitation d'Apple à destination des Mac.

Apple ne va plus tarder à rendre officiellement disponible sa nouvelle version de macOS. Le nouveau système d’exploitation d’Apple à destination des Mac apporte plein de petites nouveautés. Voici tout ce qu’on sait sur le nouveau système.

Quand macOS 12 Monterey sera-t-il disponible ?

Dans le communiqué de presse qui annonçait la sortie de macOS Monterey, Apple a dévoilé la date de sortie officielle de la version stable de son OS : ce sera pour le lundi 25 octobre.

Ce déploiement logiciel fait suite à la sortie d’une dizaine de versions bêta, qui ont permis à Apple de corriger tous les bugs les plus gênants.

Quelles sont les nouveautés de macOS 12 Monterey ?

Lors de l’annonce du nouveau système en juin 2021, Apple a présenté les grandes nouveautés de son OS.

Parmi elles, on retrouve l’arrivée de l’application Raccourcis sur les Mac. Réservé pendant longtemps aux iPhone et aux iPad, ce logiciel permet de créer des automatisations système facilement.

Une autre fonctionnalité qui ravira celles et ceux qui vivent dans l’écosystème Apple est l’arrivée d’AirPlay sur les Mac. Plus exactement, les ordinateurs pourront désormais devenir des écrans de diffusions Airplay pour l’audio et la vidéo. Cela signifie que vous pourrez lancer, depuis votre iPhone, n’importe quelle musique ou vidéo sur votre Mac.

FaceTime a aussi eu le droit à quelques améliorations, notamment l’intégration de l’audio spatial qui permettra de mieux distinguer les voix de chacun. Le navigateur Internet Safari va également gagner quelques améliorations.

Des nouveautés retardées ou indisponibles sur certains Macs

La fonctionnalité la plus intéressante de macOS 12 Monterey est sans aucun doute Universal Control. Cet outil est censé vous permettre de contrôler votre Mac et votre iPad avec la même souris et le même clavier, afin de plus facilement jongler d’un appareil à l’autre. Malheureusement, comme l’indique le site officiel d’Apple, cette fonctionnalité ne sera pas disponible au lancement. Elle arrivera « plus tard cet automne ».

Autre mauvaise nouvelle, certaines des nouveautés proposées par macOS 12 ne seront pas disponibles si votre Mac est sous architecture Intel. La reconnaissance de caractère sur les photos, le flou d’arrière-plan sur Facetime, la retranscription audio en continu… Toutes ces fonctionnalités requièrent les puces maison d’Apple (M1, M1 Pro et M1 Max). Ces dernières sont équipées d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle, composant indispensable pour effectuer certaines tâches complexes.

Quels sont les ordinateurs compatibles avec macOS 12 Monterey ?

La nouvelle version de macOS sera disponible sur un grand nombre de machines, qu’elles soient sous architecture Intel ou ARM. Voici la liste des machines éligibles :

Les iMac à partir de 2015

Les iMac Pro à partir de 2017

Les MacBook Air à partir de 2015

Les MacBook Pro à partir de 2015

Les Mac Pro à partir de fin 2013

Les Mac Mini à partir de fin 2014

Les MacBook à partir de 2016

Apple ratisse donc assez large avec cette nouvelle version. Si votre ordinateur sous macOS 11 n’est pas compatible avec Monterey, n’ayez crainte, cela ne signifie pas que votre machine est obsolète. Apple va continuer à déployer les correctifs de sécurité sur cette version pour au moins 3 à 4 ans.

Combien coûte la mise à jour vers macOS 12 Monterey ?

Comme à son habitude, Apple ne facturera rien pour la mise à jour vers macOS 12 Monterey. Tous les ordinateurs compatibles recevront la mise à jour automatiquement et gratuitement.

Comment mettre mon ordinateur à jour vers macOS 12 Monterey ?

La mise à jour vers macOS 12 devrait se faire automatiquement si votre ordinateur est compatible. Cela dit, si vous êtes pressé, vous pourrez aller chercher la mise à jour vous-même à partir du 25 octobre. Pour se faire :

Cliquez sur la pomme dans la barre de menus

dans la barre de menus Choisissez Préférences Système

Rendez-vous dans Mise à jour de logiciels

Si une mise à jour est disponible, elle vous sera proposée et vous n’aurez plus qu’à l’installer.

