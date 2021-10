Après avoir déjà largement communiqué sur ses Pixel 6 et 6 Pro ces derniers mois, Google va officialiser ses deux nouveaux téléphones ce 19 octobre 2021. Voici comment suivre cette conférence et ce qu’on pourra sûrement y trouver.

Juste après Apple, c’est au tour de Google de tenir sa grande conférence de fin d’année. Après des mois de rumeurs et publications d’informations plus ou moins officielles, le géant de la recherche va enfin tout dire sur ses nouveaux mobiles maison, les Pixel 6.

À quelques heures de l’évènement, voici ce qu’on sait sur la conférence.

Où et quand voir la conférence Google du 19 octobre ?

Le lancement des Pixel 6 et 6 pro se fera lors d’une conférence virtuelle, covid oblige. Mais Google a évidemment fait en sorte que tout le monde puisse assister à la conférence.

Qu’attendre de la conférence concernant les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ?

Ce n’est un secret pour personne, Google va profiter de son évènement pour dévoiler ses Pixel 6 et 6 Pro. Il n’est même pas question de rumeurs ici, puisque l’entreprise elle-même ne s’en cache pas. Cela fait des mois que Google distille au compte-goutte des informations sur ses futurs téléphones, à tel point qu’à quelques heures de l’évènement, on sait déjà tout des Pixel 6 et 6 Pro.

Il devrait y avoir donc deux téléphones : un Pixel 6 vendue à partir de 649 euros et un 6 Pro vendu probablement autour de 899 euros. Les deux mobiles partagent une grande partie de leur fiche technique, mais diffèrent néanmoins sur quelques aspects. Le Pixel 6 Pro aura trois modules photos (grand-angle, ultra grand-angle et zoom) alors que le Pixel 6 n’en aura que deux (grand-angle et ultra grand-angle). Le 6 Pro sera un peu plus grand avec un écran OLED de 6,7 pouces et une batterie de 5000 mA h tandis que le 6 aura un écran (OLED toujours) de 6,4 pouces et une batterie de 4 614 mA h. Bien évidemment, les téléphones embarqueront Android 12 nativement. Pour tout savoir sur les Pixel 6 et 6 Pro vous pouvez vous rendre sur notre article dédié.

À moins d’une immense surprise, Google ne devrait pas annoncer d’autres produits lors de sa conférence. Il est possible par contre que le géant de la recherche détaille longuement les fonctionnalités logicielles de ses deux Pixels, notamment celles liées à Tensor, sa puce maison.

