[Le Deal du Jour] Les livraisons des iPhone 13 précommandés ne seront assurées qu'à partir du 24 septembre, mais les prix de tous les modèles de la nouvelle gamme d'Apple bénéficient déjà d'une réduction chez RED. Par exemple, l'iPhone 13 passe de 909 euros à 859 euros.

C’est au cours de la keynote d’Apple de septembre 2021 que les quatre nouveaux iPhone 13 ont été dévoilés. Si les iPhone 13 mini et iPhone 13 apportent seulement quelques petites améliorations par rapport à leur version précédente, c’est surtout les versions Pro qui se démarquent par des ajouts plutôt impressionnants. Ces smartphones premium sont déjà en précommande, mais surprise : le prix de chaque modèle profite déjà d’une réduction de 50 euros.

Ainsi, l’iPhone 13 est affiché à 859 euros au lieu de 909 euros chez RED by SFR. Le prix de iPhone 13 mini passe quant à lui de 809 euros à 759 euros. Du côté des versions Pro, l’iPhone 13 Pro est proposé à 1 109 euros au lieu de 1 159 euros, et l’iPhone 13 Pro Max à 1 209 euros contre 1 259 euros au départ.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 13 ?

Au niveau de son design, l’iPhone 13 n’apporte pas de nouveauté majeure : on retrouve, comme sur l’iPhone 12, des bords droits avec un contour en aluminium. Pour la taille de l’écran, Apple ne change pas une équipe qui gagne, c’est une dalle de 6,1 pouces qu’intègre l’iPhone 13, comme son prédécesseur. Son taux de rafraîchissement est quant à lui bloqué à 60 Hz, contrairement aux versions Pro dont le taux peut bien plus grimper. L’écran est par ailleurs OLED, ce qui assure une très belle qualité d’image, avec ses contrastes infinis et ses noirs profonds.

En revanche, côté puissance, l’iPhone 13 profite d’un boost de performance grâce à sa puce A15. Côté photo, on aura droit à deux capteurs 12 + 12 mégapixels, un grand-angle et un ultra grand-angle, qui ont l’avantage d’être 92 % plus grands que ceux des smartphones précédents. De quoi apporter bien plus de lumière, et de profiter d’un meilleur rendu des photos capturées. Pour la vidéo, on pourra aussi profiter du mode cinématique, plutôt gadget, mais qui permet d’ajuster en temps réel la profondeur de champ pour obtenir un effet cinéma plutôt sympathique. Au niveau de l’autonomie, on pourra sans souci tenir 24 heures sans devoir se précipiter sur son chargeur en cours de journée.

Qu’en est-il pour l’iPhone 13 mini ?

Sans surprise, l’iPhone 13 mini comporte beaucoup de points communs avec son grand frère, l’iPhone 13 classique. On retrouvera d’abord la même puce A15, ainsi que le même appareil photo avec ses deux capteurs de 12 mégapixels chacun. Le design sera également le même, sauf, bien sûr, au niveau de l’écran. Celui de l’iPhone 13 mini ne mesure que 5,4 pouces, une taille qui conviendra parfaitement à ceux et celles qui n’apprécient pas tellement les grands smartphones (qui sont aujourd’hui légion sur le marché). Pour ce qui est de l’autonomie, qui a été vraiment améliorée, selon Apple, on gagnerait 1h30 d’utilisation par rapport au 12 mini.

Comment les versions Pro se démarquent-elles ?

Les modèles les plus coûteux de la marque, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, sont ceux sur lesquels Apple a forcément mis les bouchées doubles côté améliorations. Ainsi, on a par exemple une puce A15 bien plus efficace que celle qui munit leurs petits frères. Mais ce sera surtout sur la photo, comme ce fut le cas pour les 12 Pro et 12 Pro Max, que ces iPhone se différencient le plus. Les deux disposent ainsi d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique x3, un grand-angle de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels ainsi qu’un capteur LiDAR. Les versions Pro embarquent également un mode macro plutôt bluffant, et permettent de capturer de jolis portraits en mode nuit. L’autonomie n’est pas en reste avec une durée d’utilisation de 20 heures en streaming pour le Pro, et 25 heures pour le Pro Max.

Enfin, côté design, l’iPhone 13 Pro se dote d’un écran de 6,1 pouces, contre 6,7 pouces pour le 13 Pro Max. Surtout, leurs écrans profitent du ProMotion qui peut faire monter leur taux de rafraîchissement à 120 Hz. Bref, l’assurance d’un confort d’usage excellent au quotidien.

Vous souhaitez en savoir davantage sur cette gamme d’iPhone ? Allez donc consulter notre test des iPhone 13 et 13 mini ici, ainsi que celui des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max par là.

