Grâce au LiDAR présent dans les iPhone 12 Pro, Pro Max et les iPad Pro depuis 2020, il est possible de créer des scènes en 3D ou de scanner des objets pour en faire des modèles 3D uniquement avec votre smartphone ou votre tablette. Pour un résultat époustouflant. On vous montre comment.

Scanner en 3D son appartement ou des objets

Aménagement, architecture, travaux, mobilier, création d’un univers parallèle… : les raisons pour avoir une version en 3D de son appartement exploitable par des logiciels ne manquent pas. Preuve s’il en est qu’un iPhone peut aujourd’hui remplacer des logiciels surpuissants et de l’équipement de pointe, le smartphone d’Apple est tout à fait capable de faire un travail de scan et de conversion 3D en toute autonomie. Et sans besoin de connexion à Internet : tout est exécuté en local.

Pour commencer, il faut télécharger l’application Scaniverse sur un iPhone compatible. Il en existe d’autres, comme Canvas, mais nous avons trouvé Scaniverse particulièrement accessible — et très convaincante avec ses options gratuites, largement suffisantes pour un usage récréatif.

Ouvrez l’application Scaniverse.

Touchez le bouton Create Scan.

Laissez l’option Range sur 5 mètres : elle vous permettra de scanner toute une pièce de manière confortable. C’est elle qui définit la portée du LiDAR. Vous pouvez réduire ce chiffre pour des petites pièces.

Appuyez sur le gros bouton rouge.

Vous verrez alors une version basse qualité de votre environnement et des zones rouges et blanches. Ce sont les zones que l’iPhone n’a pas encore scannées : rapprochez-vous d’elles pour les enregistrer. N’oubliez pas de bien tourner autour des objets pour les scanner en entier (l’orientation de votre iPhone n’a pas d’importance).

Pour avoir des résultats plus précis et éviter les décalages, allez doucement .

. Une fois qu’il n’y a plus de zones rouges, touchez le bouton stop.

Vous aurez une prévisualisation en basse définition de votre scan. Choisissez une qualité de rendu adaptée — le High, disponible gratuitement, est très bien.

L’iPhone va alors rendre la scène en haute qualité : elle s’affichera ensuite directement sur votre smartphone. Vous pourrez changer l’éclairage, les contrastes, ou la précision des détails de la scène que vous avez capturée. Il sera aussi possible de redécouper la scène pour ne garder que des petites zones — n’oubliez pas que vous êtes en trois dimensions et qu’il faut donc ajuster la hauteur, la largeur et la profondeur dans l’interface.

Une fois que la scène vous plaît, vous pouvez l’explorer en 3D sur votre iPhone ou la projeter en réalité augmentée chez vous. Pour un usage avancé, dans un logiciel de création par exemple, vous pourrez l’exporter dans le format qui vous convient le plus — uniquement avec la version payante de l’app. Un export sur la plateforme Sketchfab est aussi possible pour partager vos créations.

Scaniverse permet également de scanner de petits objets pour créer des modèles 3D : répétez simplement les étapes précédentes en ajustant la valeur « Range » à la distance que vous voulez scanner. Cela peut aller jusqu’à 20 cm, idéal pour scanner de petits objets sur une table.

