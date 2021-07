Deux mois après son déploiement sur iOS, l'audio haute qualité sur Apple Music débarque sur l'application Android. Voici comment profiter du format lossless et Dolby Atmos sur la plateforme de Google.

En mai 2021, Apple dévoilait son offre de musique en streaming haute qualité. Deux mois plus tard, les possesseurs de smartphone Android peuvent enfin profiter de la formule sur leurs mobiles. La version 3.6.0 de l’application, actuellement disponible sur le Play Store, a intégré l’option pour écouter vos morceaux préférés sans perte (lossless). L’option Dolby Atmos est également disponible.

On vous explique comment activer ces fonctionnalités

Compatibilité

Avant de plonger dans les paramètres de l’application, une petite mise en garde. L’audio sans perte exige une bande passante importante que le Bluetooth ne peut pas fournir. Si votre téléphone n’est pas munie d’une prise jack, il faudra impérativement que vous utilisiez un adaptateur USB-C vers mini-jack. Une connexion Bluetooth ne suffit pas.

Il vous faudra aussi un casque de qualité pour apprécier toutes les nuances de vos titres préférés en haute qualité. Si vous utilisez les écouteurs fournis avec votre téléphone, il y a de fortes chances pour que l’audio lossless ne change pas grand-chose pour vous. Rappelons également que l’audio haute qualité exige une oreille entrainée et que le grand public ne voit pas toujours pas immédiatement la différence entre les différents paliers de qualité proposée par la plateforme.

En revanche, la dernière version de l’application Apple Music sur Android offre aussi la compatibilité audio spatiale (Dolby Atmos) qui est plus accessible et probablement plus impressionnante que l’expérience haute qualité. Ici, pas besoin d’adaptateurs ou d’oreille entrainée, le son mixé en Dolby Atmos se remarque tout de suite.

Les options d’écoute sans perte et d’audio spatial sont comprises dans l’abonnement standard Apple Music. Pas besoin de souscrire à une offre spécifique.

Comment activer le Dolby Atmos et le lossless ?

Si vous êtes abonné à Apple Music et que vous utilisez le service sur votre mobile Android, voici comment profiter de l’audio spatiale et sans perte.

Tout à bord, assurez-vous que votre application est bien à jour. Vous pouvez aller vérifier quelle version est installée dans les réglages de l’app. Si vous n’avez pas la 3.6.0, allez faire un tour sur le Play Store depuis votre téléphone et mettez l’app à jour en cliquant sur votre profil puis Gérer les applications.

Une fois la mise à jour installée, ouvrez l’application Apple Music, et dans le coin en haut à droite, cliquez sur le bouton de Menu (les 3 points verticaux). Allez ensuite dans Réglages et rendez-vous dans la section Audio. Un simple bouton vous permettra d’activer l’option Dolby Atmos. Vous pourrez aussi choisir de télécharger vos titres hors-ligne en Dolby Atmos dans la section Option de téléchargement.

Pour activer l’audio sans perte, il faut se rendre dans le sous-menu Qualité audio et basculer sur On l’interrupteur Audio Lossless. Vous pourrez ensuite choisir vos préférences d’écoute lorsque vous diffusez du contenu via la 4G ou via le Wi-Fi.

Une fois ces options activées, tous les titres qui affichent le macaron Dolby Atmos ou Lossless seront automatiquement lus dans la qualité choisie.

Attention à votre forfait mobile

Si vous souhaitez absolument profiter de la meilleure qualité possible sur Apple Music, il faudra que vous choisissiez l’option Lossless haute qualité dans chacun des sous-menus de la section Qualité audio.

Attention tout de même, le lossless consomme beaucoup de données. Comme Apple l’explique, « Un morceau de trois minutes nécessitera environ 145 Mo en format Lossless haute qualité à 24 bits / 192 kHz ». C’est un volume de données considérable pour de la musique et cela grignotera sans doute votre enveloppe de données mobiles très rapidement. N’activez donc l’option que si vous savez ce que vous faites. Heureusement, Apple vous permet de régler finement la qualité d’écoute selon que vous êtes sur le Wi-Fi ou en 4G.

Même mise en garde pour le téléchargement de titres en haute qualité. 200 morceaux en format lossless haute qualité occuperont 10 Go de stockage sur votre téléphone. Assurez-vous donc d’avoir assez d’espace sur votre téléphone avant de télécharger toutes vos playlist en très haute qualité.

