Les AirPods Max sont un produit assez unique, qui a fait couler beaucoup d’encre depuis son lancement. Avec un positionnement tarifaire important (629 euros), ils se loge entre les références du secteurs (WF-1000XM4 et Bose Headphones 700) et des casques Hi-Fi non destinés à un usage nomade. Aujourd’hui, même s’ils ont encore du mal à trouver leur place sur le marché, ils sont peut-être l’un des produits d’Apple le plus sous-estimé.

Ils sont de retour à 549 euros, c’est l’offre la plus intéressante que l’on peut trouver en neuf sur le dernier casque de la firme de Cupertino.

Pourquoi est-ce que les AirPods Max sont plus intéressants à ce prix ?

Les AirPods Max sont incontestablement l’un des meilleurs casque bluetooth disponibles sur le marché. Destinés pour être utilisé comme des AirPods, ils prennent tout leurs sens en combinaison avec les produits de la marque : iPhone, iPad, Mac, Apple TV et enfin Apple Watch. Sur ces appareils, ils profiteront d’une excellente restitution sonore en AAC avec un excellent traitement numérique du son et de la meilleure réduction de bruit active disponible sur un casque.

Même s’ils ne proposent pas la qualité de rendu d’un casque filaire ouvert disponible parfois pour moins cher, ils prennent tout leur sens sans un usage nomade ou au bureau à la manière d’AirPods ultra-premium. Le mode transparence, pour écouter les bruits ambiants au lieu de les masquer et la présence de Siri sont également un plus.

Enfin, les AirPods Max sont le seul casque à être compatible avec l’audio spatial sur les films et séries proposées par les applications compatibles, qui offre un rendu binaural sur les contenus 5.1 et Dolby Atmos renforcé par la présence de gyroscope sur le casque pour une écoute très immersive. L’audio Spatial est également disponible sur Apple Music depuis peu via Dolby Atmos sur une sélection de musique, potentiellement exponentielle à l’avenir.

Pour en savoir plus sur les AirPods Max, rendez-vous sur notre test complet.

iOS 15 : de nouvelles fonctionnalités à venir

En plus de l’audio spatial sur Apple Music qui est déjà disponible, iOS 15 apportera plusieurs améliorations pour les AirPods Max qui seront disponible dès sa bêta publique en juillet. Parmi ces nouveautés, on retient tout particulièrement des fonctionnalités inspirées des AirTags avec des alertes en cas d’oubli, une recherche à proximité et sur le réseau Find My d’Apple. De plus, l’audio spatial arrivera sur Mac et sur Apple TV et devient encore plus intelligent grâce à une nouvelle fonctionnalité qui permettra convertir dans ce format n’importe quelle source stéréo sur le casque, inédit !

