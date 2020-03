Il se murmure qu'Apple pourrait bientôt commercialiser un casque audio. Suite logique des AirPods, il viendrait gonfler la gamme accessoires particulièrement populaire.

Les rumeurs portant sur un casque audio conçu par Apple ne datent pas d’hier. Mais elles viennent tout juste d’être ravivées par la découverte de 9TO5Mac partagée le 9 mars. Le média a déniché des icônes — une blanche, une noire — à l’effigie du produit dans le code du système d’exploitation iOS 14. Elles seraient apparemment utilisées pour renseigner sur la batterie du casque dans l’ongle widget.

Cette indiscrétion vient s’ajouter à une rumeur datant du 22 février, quand le YouTuber Jon Prosser indiquait que plusieurs employés de la chaîne de magasins Target l’auraient contacté pour évoquer l’existence d’un produit ‘Apple AirPods (X Generation)’ dans leurs ordinateurs. Plus que le nom, c’est le prix qui laisse à penser qu’il s’agit d’un casque : 399,99 dollars — soit 150 dollars de plus que les AirPods Pro.

Selon les informations d’AppleInsider, la commercialisation pourrait être imminente (comprendre : d’ici un mois). Le tarif serait le bon, contrairement au nom de placement. En effet, on imagine mal la firme de Cupertino utiliser le mot AirPods pour lancer un casque très haut de gamme. Contrairement aux écouteurs, il serait disponible en plusieurs coloris.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March) ? pic.twitter.com/NVcqH8As47

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020