[Deal du jour] La marque Roborock est l’une des plus connues lorsqu’il est question d’aspirateurs robots performants et pratiques. Ce modèle premium de la gamme S8 bénéficie en ce moment d’une réduction.

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur robot ?

L’aspirateur robot Roborock S8 Pro Ultra est normalement vendu 1 299 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 949 €, grâce à un coupon à cocher sur la page du produit.

Vous retrouverez la gamme des Roborock S8, ainsi que d’autres modèles, dans notre guide des meilleurs aspirateurs robots.

C’est quoi, cet aspirateur robot de la marque Roborock ?

La gamme des S8 est l’une des dernières gammes en date de la marque Roborock. Le modèle, ici en promotion, n’est pas le plus abordable des S8, mais sans aucun doute le plus complet, avec son bac de vidange et de nombreuses fonctionnalités. À l’avant, son pare-chocs doté de capteurs permet d’éviter et de contourner les obstacles efficacement, tandis que la technologie Reactive 3D marque les objets sur une carte. Ce marquage, allié à la cartographie de votre intérieur, permet à votre compagnon de ménage d’optimiser ses passages.

Le S8 Pro Ultra profite d’une très bonne puissance d’aspiration de 6 000 Pa, qu’il complète avec une serpillière vibrante aux 3 000 rotations par minute. Ce combo brosse et serpillière permet en théorie un nettoyage en profondeur des sols particulièrement efficace, même sur les taches les plus incrustées. Dans les faits, l’aspirateur robot offre de bons résultats, tant qu’il reste de l’eau dans le bac de 350 ml. Lorsqu’il est à sec, le S8 Pro est forcément moins efficace.

La base est imposante mais essentielle // Source : Roborock

Est-ce que ce modèle de Roborock S8 est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 950 € pour des modèles les plus performants de la marque, c’est une très bonne affaire. Parce qu’il n’oublie pas d’être connecté, l’application dédiée Roborock vous permet d’avoir la main sur de nombreux paramètres. Vous pourrez planifier un ordre de nettoyage ainsi qu’une heure de passage, ou le mode d’aspiration et lavage. Vous aurez la main sur plusieurs programmes de nettoyage personnalisés, afin d’adapter au mieux possible les sessions de ménage.

Niveau autonomie, comptez trois bonnes heures de nettoyage en mode standard, et moins d’une heure en mode de performances maximales. Enfin, la base intègre un réservoir d’eau propre et un d’eau sale, ainsi qu’un bac à poussière. C’est aussi la base de rechargement de l’aspirateur, afin qu’il soit parfaitement autonome sur l’ensemble des tâches.

