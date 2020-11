Les opérateurs télécoms commencent à dévoiler leur jeu sur la 5G. SFR s'est lancé dans une première ville et Bouygues Telecom ainsi qu'Orange sont sur le point de suivre. Afin de s'y retrouver, Numerama vous propose de passer en revue les premières villes couvertes en ultra haut débit mobile.

Les opérateurs télécoms sortent du bois pour la 5G. SFR est le premier à avoir dégainé, en annonçant une première ville couverte dès le 20 novembre, ainsi que quelques communes limitrophes de plus petite envergure. Orange et Bouygues Telecom vont aussi se lancer dès les premiers jours de décembre. Quant à Free Mobile, c’est vraisemblablement autour des fêtes de Noël qu’il se jettera à l’eau.

Le déploiement de la 5G en France est balbutiant, car les réseaux commerciaux émergent à peine. Dans ces conditions, il n’est sans doute pas nécessaire de se précipiter sur l’achat d’un smartphone compatible pour le simple motif qu’il supporte l’ultra haut débit mobile. Idem en ce qui concerne les abonnements. Si vous voulez changer de téléphone, faites-le pour un autre motif, et vérifiez que vous vivez dans une zone 5G.

Aujourd’hui, il n’y véritablement qu’une seule grande ville qui est couverte par la 5G, et de façon partielle : il s’agit de Nice. Quelques communes aux alentours sont aussi desservies en ultra haut débit mobile. À partir de décembre, le nombre de villes prises en charge par les opérateurs va augmenter rapidement. Orange, par exemple, prévoit de couvrir plus de 160 villes d’ici la fin de l’année.

Pour s’y retrouver dans les annonces de chaque opérateur, nous vous proposons cette synthèse des grandes agglomérations qui ont accès à la nouvelle norme de téléphonie mobile ou vont basculer sous peu.

SFR

Le réseau 5G de SFR est officiellement actif depuis le 20 novembre, mais pour l’instant dans une seule ville : Nice. La commune n’est toutefois pas encore couverte en totalité. Le jour de l’annonce, l’opérateur indiquait atteindre plus de 50 % de la population niçoise, qui compte un peu plus de 340 000 habitants. L’opérateur n’a pas indiqué quels sont ses autres objectifs de couverture à court terme.

SFR est pour l’instant le seul opérateur à fournir une carte de couverture 5G, puisqu’il est le seul à avoir un réseau actif, en date du 26 novembre. La carte peut être consultée à cette adresse, en prenant soin de décocher les indications superflues ici (3G, 4G, etc.). Il est à noter que d’autres villes à proximité de Nice profitent aussi de la 5G, comme La Trinité, Saint-Laurent-du-Var ou Saint-André-de-la- Roche.

Pour le public, SFR a dévoilé quatre premiers forfaits 5G qui se distinguent par le volume de données mobiles octroyé chaque mois, mais aussi par le prix (concernant les appels, les SMS et les MMS, tout est en illimité). Le moins cher coûte 40 euros par mois et donne droit à 80 Go de données mobiles. Le plus onéreux est facturé 95 euros par mois, en échange de quoi l’accès à Internet est illimité.

Orange

L’opérateur historique annonce l’ouverture de son réseau 5G pour le 3 décembre. C’est, à date, le groupe qui effectuera le lancement le plus large, avec 15 villes qui auront accès à l’ultra haut débit mobile, dont :

Angers,

Clermont-Ferrand,

Le Mans,

Marseille

Nice

Les 11 autres villes sont des communes de plus petite envergure, mais qui sont limitrophes de ces quatre grands centres urbains :

Cagnes-sur-Mer,

Saint-Laurent-du-Var,

Les Ponts-de-Cé,

Trélaze,

Aubière,

Beaumont,

Allones,

Coulaines,

Yvré-L’Évèque

Une deuxième phase est prévue dès le 15 décembre, centrée cette fois sur :

Toulouse,

Montpellier,

Douai,

Lille,

Lens,

Pau,

Strasbourg,

Mulhouse,

Paris.

Là encore, toute une série de communes aux alentours va aussi accéder, en totalité ou partiellement à la 5G d’Orange, soit uniquement sur les fréquences prévues pour l’ultra haut débit mobile (3,5 gigahertz), soit en y adjoignant la bande 2,1 GHz.

En tout, Orange vise la couverture plus de 160 communes couvertes en 5G d’ici la fin 2020. La liste exhaustive est publiée sur le site de l’opérateur.

En octobre, Orange a présenté quatre « forfaits 4G compatibles 5G » qui coûtent entre 39,99 et 94,99 euros par mois, hors remises et avantages spéciaux. L’engagement est d’un an et l’enveloppe de données mobiles va de 70 Go à de l’illimité selon le coût du forfait. Les clients Open bénéficient d’un rabais de 10 à 15 euros par mois selon l’abonnement choisi.

Bouygues Telecom

Bouygues Telecom est aujourd’hui l’un des deux opérateurs qui restent encore très discrets sur son plan de bataille. « Le déploiement de la 5G va démarrer par les grandes villes », a certes glissé le groupe, mais sans donner d’indication sur celles qui seront les premières bénéficiaires de l’ultra haut débit mobile. On sait néanmoins que le réseau 5G de Bouygues Telecom sera lancé le 1er décembre.

L’opérateur a lancé en juin la vente de forfaits « compatibles 5G », bien que le réseau ne soit pas opérationnel. Au nombre de trois au départ, ils sont maintenant cinq. Deux impliquent un engagement sur un an, trois sur deux ans. Hors remises et avantages spéciaux, ils coûtent entre 30,99 et 69,99 euros par mois pour un volume variable de données mobiles. Être client Bbox donne droit à un rabais.

Free Mobile

Free Mobile est le moins loquace sur la 5G — même si Xavier Niel, le fondateur et président du conseil d’administration de la maison-mère Iliad, en a dit beaucoup de bien lors d’une audition à l’Assemblée nationale. En septembre, le PDG d’Iliad avait dit vouloir attendre la fin d’année pour révéler les forfaits 5G de Free Mobile. On ne sait pas à quelle date et dans quelle ville la 5G de Free Mobile fera ses débuts.

(cet article sera progressivement mis à jour au rythme des annonces de chaque opérateur)

