Orange dévoile un pan de sa stratégie tarifaire pour ses forfaits 5G. Une formule illimitée est proposée, qui frôle les 100 euros par mois.

Petit à petit, les opérateurs dévoilent leurs cartes sur la 5G. Après Bouygues Telecom cet été, c’est au tour d’Orange d’abattre son jeu, en proposant quatre formules dotées chacune d’une enveloppe mobile dédiée (70 Go par mois, 100 Go, 150 Go ou illimité). Plus exactement, l’opérateur historique présente ces offres comme des « forfaits 4G compatibles 5G ».

Il y a une bonne raison à cela : aucun opérateur ne dispose aujourd’hui d’un réseau 5G commercial, puisque la procédure d’attribution des fréquences 5G n’est pas encore allée à son terme. Si les enchères principales pour les attribuer sont terminées depuis le début du mois d’octobre, il reste encore deux étapes à franchir, dont la parution au Journal officiel de l’autorisation d’exploitation de ces fréquences.

En principe, ces deux ultimes phases doivent être passées d’ici décembre 2020 — c’est à cette date d’ailleurs que le groupe entend se lancer. Dès lors, Orange pourra commencer à allumer son réseau 5G, qui sera forcément embryonnaire au début, avant de prendre de l’ampleur année après année.

Dès lors, y a-t-il un intérêt de se précipiter sur ces formules ? Sans doute pas si l’on désire spécifiquement surfer sur le net en 5G, mais Orange suggère que l’on peut aussi l’utiliser dans un usage 4G. Or, selon les derniers relevés du 31 décembre 2019, la couverture 4G de la population est de 99 % pour Orange. Au niveau du territoire, l’opérateur historique se situe à 91 %.

De l’illimité à presque 100 euros

Comme le fait observer Frandroid, l’offre peut avoir un intérêt en 4G avec l’enveloppe illimitée, en s’en servant pour remplacer sa liaison filaire si celle-ci est trop poussive (par exemple, si le débit en ADSL est trop bas) — et à condition d’avoir une antenne Orange à proximité. Ces forfaits incluent en outre l’option multi-SIM, pour regrouper plusieurs connexions dans un même abonnement.

Reste à savoir si l’usage dans ces circonstances justifie les tarifs appliqués par Orange. Car en excluant la remise offerte la première année, les prix grimpent de plusieurs dizaines d’euros. Sans être client Livebox, les prix vont de 39,99 à 94,99 euros. C’est très cher, mais cela peut se compenser dans l’optique de remplacer l’accès fixe à Internet et deux ou trois abonnements à la téléphonie mobile. Dans ces conditions, le tarif à 94,99 euros pour de l’illimité n’est plus si prohibitif.

SFR et Free Mobile n’ayant pas encore présenté leur stratégie tarifaire, les prix annoncés par Bouygues Telecom et Orange ne sont sans doute pas définitifs. Même si les opérateurs désirent monter les prix avec l’arrivée de la 5G, afin de pouvoir financer la construction du réseau correspondant, la rivalité dans les télécoms et les pratiques de Free pourraient au contraire contenir ces hausses.

