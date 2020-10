Apple a daté sa prochaine conférence au 13 octobre. Elle sera bien évidemment centrée sur les nouveaux iPhone, absents du keynote de rentrée. Mais d'autres produits devraient être officialisés.

Quelques semaines après avoir dévoilé l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE, l’iPad Air 4 et l’iPad 8, Apple va tenir une nouvelle conférence. Le rendez-vous est pris pour le mardi 13 octobre, à partir de 19h, heure française.

On attend bien évidemment la présentation de la future gamme d’iPhone, retardée en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Cependant, d’autres produits devraient également être officialisés par la firme de Cupertino. Le logo attaché à l’invitation, composé d’un jeu de cercles, livre plusieurs indices sur ce que l’on peut attendre de l’événement. Nouveau HomePod, casque audio, AirTag… On fait le point sur les possibles futures annonces d’Apple.

Ce que l’on attend de la future conférence d’Apple

iPhone 12

« Hi, Speed » : voilà le slogan du keynote, que l’on pourrait traduire par « Bonjour, vitesse ». Il s’agit aussi d’un jeu de mot avec « high speed », qui veut dire « grande vitesse ». Cette phrase peut faire référence à trois choses :

au gain de performance offert par la puce qui sera intégrée aux iPhone 12

à l’intégration de la 5G

à la présence d’un écran rafraîchi à 120 Hz.

On remarque aussi la présence de quatre cercles imbriqués dans l’affiche. Ce chiffre n’est sans doute pas dû au hasard : selon les rumeurs, il y aurait quatre iPhone cette année, répartis entre les modèles normaux et les Pro (avec des tailles d’écran allant de 5,4 à 6,7 pouces).

Enfin, on peut apprécier les reflets bleus du logo. Un indice sur l’une des nouvelles couleurs des smartphones ? Sur ce point, l’Apple Watch Series 6 a devancé l’iPhone.

Un nouvel Homepod ?

En observant avec insistance le logo composé de cercles, on peut deviner la silhouette d’un HomePod. Les deux ronds les plus grands, qui sont concentriques, forment le dessus de l’enceinte connectée d’Apple. On peut même en deviner un deuxième, plus petit, formé par les cercles de tailles 1 et 3, eux-aussi concentriques (voir ci-dessous).

Apple pourrait donc officialiser une nouvelle enceinte connectée, un projet qui a déjà fait l’objet d’indiscrétions par le passé. On rappelle aussi que les produits Sonos ont récemment été retirés des canaux de vente de la multinationale.

Casque audio

Après avoir mis beaucoup de monde d’accord avec les AirPods et les AirPods Pro, Apple devrait logiquement tenter de s’immiscer sur le segment des casques audio haut de gamme. Là encore, on peut deviner le design d’un tel produit sur le logo — même si c’est moins évident que pour le HomePod.

En tout cas, Apple a d’ores et déjà fait de la place dans ses rayons en supprimant les casques conçus par les tiers. Il s’agit d’une politique qu’il a l’habitude de mener pour ne pas cannibaliser ses propres ventes.

AirTags

On sait depuis plusieurs mois qu’Apple prépare un objet connecté capable de traquer des objets non connectés par Bluetooth : le fameux AirTag. Et figurez-vous qu’il pourrait prendre la forme d’un… rond. Encore.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo