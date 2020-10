Pour célébrer ses dix années d'existence, Instagram permet désormais de changer le look de son icône sur l'écran d'accueil de votre smartphone, et ce, pendant tout le mois d'octobre.

« Pour célébrer notre anniversaire, nous vous invitons ce mois-ci à changer l’icône de votre application pour votre préférée ci-dessous », annonce Instagram ce 6 octobre, soit 10 ans tout pile depuis le lancement de l’application de partage de photos, de vidéos et de messagerie.

Le changement durera tout le mois d’octobre ; vous pouvez décider de modifier chaque jour le look du logo de l’application, en fonction de vos sensibilités et vos envies.

Lancée en 2010 par Kevin Systrom et Michel Mike Krieger, puis rachetée par Facebook en 2012, l’app Instagram revendique actuellement un milliard d’utilisateurs actifs par mois. Son célèbre logo « polaroid » a été abandonné en 2016 au profit d’un style beaucoup plus épuré.

Comment changer le logo de l’app Instagram sur votre smartphone

1. Il faut d’abord mettre à jour votre application Instagram. La fonctionnalité n’est activée qu’avec la mise à jour 162.0.

2. Rendez-vous ensuite dans les paramètres de l’application : il s’agit du menu en haut à droite lorsque vous êtes sur votre profil. Cliquez sur les trois barres du menu puis sur Paramètres.

3. Une fois dans les paramètres, au lieu de scroller vers le bas, vous allez remonter vers le haut. Plusieurs smileys apparaissent, qui vous laissent penser que vous êtes sur la bonne voie. Continuez vers le haut jusqu’à ce que le gâteau d’anniversaire apparaisse.

4. Vous n’avez plus qu’à choisir parmi les 13 propositions d’icônes, et celle-ci sera désormais prise en compte sur votre fond d’écran de smartphone. Instagram a fait renaître son ancien logo iconique en forme d’appareil photo instantané, mais il y a aussi la possibilité de choisir le nouveau logo, en différentes couleurs comme orange, vert, arc-en-ciel, ou des élégants blanc et noir.

Le résultat s’affiche immédiatement sur votre écran d’accueil. Pour le modifier à nouveau, il suffit de refaire la même manipulation.

