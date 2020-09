Compte tenu de la situation sanitaire très incertaine du fait de la propagation du coronavirus, en particulier en Espagne, les organisateurs du MWC annoncent le report du salon de plusieurs mois.

C’est à la première semaine du mois de mars 2021 que devait se tenir la future édition du Mobile World Congress. Las ! C’était sans compte l’épidémie de coronavirus, qui sévit toujours un peu partout dans le monde. Aussi les organisateurs ont-ils pris la décision, le mercredi 23 septembre 2020, de reporter le salon de la mobilité de quatre mois, avec le secret espoir que la pandémie diminue d’ici là.

Le MWC se déroule chaque année à Barcelone. Mais faute de visibilité sur la propagation de la maladie du Covid-19, anticiper la situation sanitaire à court et moyen terme relève du doigt mouillé. Actuellement, l’Espagne est l’un des pays en Europe les plus affectés par le rebond des infections, avec la France. En comparaison, l’Italie et l’Allemagne parviennent pour l’heure à contenir tout pic.

Le MWC reporté à mi-2021

Le report d’un évènement aussi massif que le MWC, qui brasse énormément de monde venu des quatre coins de la planète, était sans doute inévitable. La situation espagnole est en effet très difficile et la région madrilène n’est pas passée loin d’un reconfinement — même si la population locale, qui compte près de 850 000 âmes, est invitée à rester chez elle autant que possible.

La situation sera-t-elle plus favorable du 28 juin au 1er juillet 2021, date à laquelle doit donc maintenant avoir lieu le MWC ? Impossible à dire. Mais c’est sur le terrain des vaccins que l’espoir réside, puisque de nombreuses voix évoquent la disponibilité éventuelle d’un ou plusieurs remèdes contre le coronavirus. Si c’est vrai, encore faut-il qu’il soit disponible à temps pour l’évènement, et en nombre.

En début d’année, les organisateurs avaient finalement renoncé à maintenir l’édition du MWC, après avoir tergiversé pendant plusieurs jours. Initialement, l’évènement devait avoir lieu du 24 au 27 février 2020. Trois semaines plus tard, l’Espagne entrait en confinement, pour une durée de cinquante jours, tandis que l’état d’alerte, lui, s’est prolongé jusqu’à la fin du mois de juin.

