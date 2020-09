Vous avez manqué le keynote de rentrée d'Apple, dédié à l'iPad et à l'Apple Watch ? Voici notre synthèse des annonces, pour tout savoir en quelques minutes.

2020 est une année qui ne se passe pas comme les autres. La traditionnelle conférence de rentrée d’Apple, entièrement virtuelle comme la WWDC, a été, elle aussi, perturbée par la pandémie. C’est ainsi que, cette année, aucun iPhone n’a été présenté par la marque à la pomme. Il se murmure déjà qu’un autre événement sera organisé en octobre pour dévoiler la gamme iPhone 12, mais pour l’heure, le keynote s’est concentré sur d’autres produits à succès.

Si vous ne souhaitez pas lire notre couverture complète de l’événement, voici un résumé des annonces de la soirée.

Apple Watch Series 6

Ce qu’il faut retenir : L’Apple Watch Series 6, porte-étendard de WatchOS 7, est une montre toujours plus dédiée à la santé. Aux fonctionnalités nombreuses de la Series 5, Apple ajoute cette année un capteur très important, permettant de mesurer la saturation du sang en oxygène. La diminution d’oxygène dans le sang est l’un des symptômes de la covid-19 et sa détection précoce peut accompagner le parcours de soin — sans évoquer toutes les maladies où cette information a du sens.

Les autres informations :

Processeur S6 de nouvelle génération

Écran plus lumineux en mode always-on

Nouvelles Watch Faces

Nouveaux bracelets

À partir de 429 €

Disponible dès le 18 septembre.

Notre article complet.

Apple Watch SE

Ce qu’il faut retenir : Apple transpose le concept de l’iPhone SE à sa gamme de montre. Il s’agit d’un produit empruntant tout à la fois à la Watch Series 6 et aux générations précédentes. Elle n’aura pas le capteur d’oxygène dans le sang, mais partagera la plupart des fonctionnalités de la nouvelle montre. Le but : proposer une montre haut de gamme à prix compressé.

Les autres informations :

Processeur S5

Détection des chutes

Aluminium recyclé

299 €

Disponible dès le 18 septembre.

Notre article complet.

Apple iPad Air (4e génération)

Ce qu’il faut retenir : ça y est, l’iPad Air est un véritable petit iPad Pro. Il s’agit du produit présenté ce 15 septembre embarquant le plus d’innovations hardware, à commencer par la puce A14, gravée en 5 nm, et qui entend montrer que les ambitions d’Apple en matière de processeurs et de GPU ne sont pas que de la communication. À ce processeur surpuissant et pensé pour de nombreux usages multimédias et professionnels, Apple ajoute un nouveau design, proche de celui de l’iPad Pro. L’iPad Air adopte l’Apple Pencil de 2e génération et un nouveau capteur Touch ID directement dans le bouton — un test pour la prochaine génération d’iPhone ?

10,9 pouces

Compatible Magic Keyboard

Appareil photo FaceTime HD 7 Mpx

Appareil photo arrière de 12 Mpx

Port USB-C

Wi-Fi 6

669 €

Disponible en octobre 2020.

Notre article complet.

Apple iPad (8e génération)

Ce qu’il faut retenir : l’iPad de 8e génération reprend les codes de la tablette iconique d’Apple, toujours abordable, et intègre un processeur A12 Bionic. Cette amélioration amène pour la première fois un Neural Engine sur l’entrée de gamme en matière de tablettes.

Les autres informations :

10,2 pouces

Compatible Apple Pencil de première génération

Tarifs éducation avantageux

389 €

Disponible dès le 18 septembre.

Notre article complet.

Apple One

Ce qu’il faut retenir : Apple One est l’abonnement Apple regroupant tous les abonnements Apple (Music, TV+, iCloud, Arcade et en option News et Fitness+). Une annonce stratégique pour une entreprise qui se projette de plus en plus vers le logiciel et les services. On regrette que les deux premiers tiers (individuel et famille) n’aient que 50 et 200 Go de stockage sur iCloud. Au-delà de cela, les offres sont excellentes et très compétitives par rapport à la concurrence.

Notre article complet.

Crédit photo de la une : Capture d'écran Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo