Samsung a officialisé le prix et la date de sortie du Galaxy Z Fold 2, son troisième smartphone pliable. Le rendez-vous est pris pour le 18 septembre, au prix de 2 020 euros.

Lors de sa conférence Unpacked organisée au début du mois d’août et dédiée à la gamme Note 20, Samsung avait levé le voile sur le Galaxy Z Fold 2. Pour la firme coréenne, il s’agit d’un produit important : il est le successeur de son tout premier smartphone pliable, censé corriger les (nombreux) défauts de jeunesse constatés par la presse. Des informations supplémentaires étaient promises pour le 1er septembre et on sait désormais que le Galaxy Z Fold 2 sera disponible, en France, le 18 septembre prochain au prix de 2 020 euros.

Les férus de tech ne manqueront pas de remarquer que le tarif n’a pas changé entre les deux modèles. Dès lors, le Galaxy Z Fold 2 est toujours à considérer comme un produit d’exception qui ne s’adresse pas à tout le monde. C’était le positionnement assumé du Galaxy Fold premier du nom, articulé autour de la promesse d’une tablette capable de se replier sur elle-même pour devenir un smartphone plus compact.

Bonne nouvelle : les rares propriétaires de la première génération auront quand même droit à une réduction pour avoir essuyé les plâtres pendant plusieurs mois : ils pourront bénéficier d’un rabais pouvant grimper jusqu’à 1 120 euro en ramenant un Galaxy Fold en excellent état. Certains n’auront donc à payer que 900 euros, en espérant que Samsung ne soit pas trop tatillon en raison de la fragilité avérée du smartphone pliable.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Galaxy Z Fold 2

Design

Point de vue design, Samsung a revu sa copie, malgré un facteur forme qui reste le même. Déplié, le Galaxy Z Fold 2 est une tablette de 7,6 pouces dotée d’un ratio 22,5:18 et rafraîchie à 120 Hz (mode adaptatif). Replié, il devient un smartphone reposant sur une diagonale de 6,2 pouces au ratio 25:9 (contre 4,6 pouces pour le premier Fold). Le constructeur en profite pour éliminer l’encoche disgracieuse, remplacée par un trou dans l’écran, et réduire les bordures afin de proposer un objet plus en phase avec son temps.

Comparaison Fold versus Z Fold 2 :

Galaxy Fold Galaxy Z Fold 2 Dimensions (replié) 160.9 x 62.9 x 17.1 mm 159,2 x 68 x 16,8 mm Dimensions (déplié) 160.9 x 117.9 x 6.9 mm 159,2 x 128,2 x 6,9 mm Écran interne 7,3 pouces 7,6 pouces Écran externe 4,6 pouces 6,2 pouces

Enfin, Samsung repense la charnière pour qu’elle soit plus solide et puisse être utilisée en mode assis ou tente.

Performances

Pour assurer des performances dignes de ce nom, le Galaxy Z Fold 2 s’appuie sur la fiche technique suivante :

Processeur Snapdragon 865+ ;

12 Go de RAM ;

Haut-parleur stéréo ;

Stockage de 256 Go (non extensible) ;

Batterie de 4 500 mAh, avec charge sans fil ;

Chargeur de 25 W.

Photo

Pour la photo, le Galaxy Z Fold 2 possède un triple capteur à l’arrière, disposé dans un rectangle protubérant. Le trio se compose de :

Un capteur principal de 12 mégapixels (f/1,8) ;

Un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

Un téléobjectif x2 de 12 mégapixels (f/2,4).

Pour prendre des selfies, le Galaxy Z Fold 2 propose deux capteurs de 10 mégapixels (f/2,2), un situé à l’intérieur, un autre à l’extérieur.

