Pour un smartphone normal de Samsung, ce serait ridicule. Pour le Galaxy Fold, c'est un succès.

Le Galaxy Fold de Samsung est l’un des objets les plus intéressants de l’année 2019. Entre la saga qui a mené à son lancement raté, avec plusieurs épisodes sur sa fiabilité et ses problèmes, son prix et finalement son intérêt très limité en tant qu’objet grand public, on n’a pu retenir qu’une chose de cet engin : la preuve que le concept de l’écran pliable est prêt pour une sortie grand public. Mais qui voudrait acheter une telle preuve, à 2 000 € qui plus est ? Visiblement, un million de clients.

Dans un entretien lors de l’événement Disrupt organisé par TechCrunch à Berlin, Young Sohn, président de Samsung Electronics, n’a pas tremblé : « 1 million de personnes ont été prêtes à payer ce prix pour utiliser un Galaxy Fold », a-t-il annoncé, confirmant le premier chiffre de vente pour le premier smartphone pliable du marché.

Les observateurs du marché des smartphones noteront à quel point ce chiffre n’est pas élevé si on le compare aux ventes d’iPhone ou de la gamme Galaxy, qui se chiffrent en dizaines de millions d’unités chaque trimestres. Mais pour un premier smartphone équipé d’un écran pliable et à un prix aussi élevé, c’est assurément un succès pour Samsung, qui a convaincu bien au-delà d’une niche.