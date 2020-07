Comme chaque année, Samsung attaquera le mois d'août avec la présentation de son nouveau Galaxy Note. Il y aura quatre autres produits au programme, preuve de l'importance de cette conférence Unpacked.

La crise liée à la pandémie de coronavirus a bouleversé beaucoup de marchés mais Samsung tient quand même à conserver ses habitudes. Début août, comme chaque année, la multinationale coréenne tiendra une conférence Unpacked centrée sur la nouvelle gamme Note 20. Il ne sera pas uniquement question de la phablette, comme le prouve un teaser montrant la silhouette de cinq produits. Cet indice est une preuve que Samsung mise énormément sur cet événement, en cette année où rien n’est normal et quand bien même lesdits produits ont été victimes de fuites.

Il faut dire qu’il y a une première place sur le marché des smartphones à reconquérir. Selon les chiffres du cabinet Canalys, Huawei serait passé devant Samsung, pour la première fois de l’histoire, durant le deuxième trimestre de l’année 2020 (55,8 millions de livraisons de smartphones, contre 53,7 millions). « Sans la Covid-19, cela ne serait pas arrivé. Huawei a tiré profit du redémarrage de l’économie en Chine pour relancer ses ventes de téléphones. Samsung n’a qu’une très faible présence en Chine, avec moins de 1 % de parts de marché », explique l’analyste Ben Stanton.

Face à cette nécessité de reprendre la position qui est la sienne dans un contexte compliqué, Samsung doit convaincre avec les nouveaux produits qu’il commercialisera d’ici la fin de cette année. D’où ce rendez-vous crucial du 5 août.

Les cinq produits de Samsung attendus

Galaxy Note 20

Le Galaxy Note 20, qui sera décliné en plusieurs versions à l’instar de ses prédécesseurs, sera la star de la conférence Unpacked. Samsung devra néanmoins prouver la légitimité de son gros smartphone, puisque ses S20 sont déjà très gros. Par exemple, le S20 Ultra dispose d’un écran plus grand que le Note 10+ (6,9 contre 6,8 pouces). La course au borderless a fragilisé le positionnement de la gamme Note, qui n’a plus que le stylet et son design rectangulaire en guise d’arguments différenciants. C’est tout l’enjeu de la présentation du Note 20.

Galaxy Fold 2

Samsung n’a pas totalement convaincu avec la première génération du Galaxy Fold. Mais au moins s’est-il lancé sur le segment des smartphones pliables, profitant de son image de marque pour attirer quelques curieux qui ont essuyé les plâtres. Le Galaxy Fold 2 devrait être officialisé la semaine prochaine et les quelques fuites que l’on peut trouver sur internet confirment que son prédécesseur était une bêta. Le futur produit hybride de Samsung sera peaufiné : écran plus grand et pratique à l’extérieur, encoche remplacée par un trou, vrais capteurs pour la photo, compatibilité 5G… Il restera toujours la question de la fragilité de la charnière et de l’écran flexible.

Galaxy Buds Live

Aujourd’hui, tous les acteurs du marché des smartphones commercialisent des écouteurs sans fil haut de gamme. Après les Galaxy Buds+, Samsung va lancer les Galaxy Buds Live à en croire une bourde laissant peu de place aux doutes (on peut déjà les voir dans l’application Samsung Galaxy Buds accessible sur l’App Store). Ils auront la particularité de prendre la forme de petits haricots, ce qui pourrait améliorer le confort à l’usage. Ils bénéficieront surtout de la réduction de bruit active, dans le sillage des AirPods Pro d’Apple.

Galaxy Tab S7

Si le marché des tablettes est dominé par les iPad d’Apple, Samsung tient à ses ardoises Tab S. Lors de son événement Unpacked, il devrait lever le voile sur la Tab S7, qui a fait l’objet de leaks signés WinFuture le 26 juillet. Cette future tablette serait ainsi déclinée en deux tailles : 11 pouces et 12,4 pouces. Ce serait une manière de répondre à l’iPad Pro, même si la Tab S7 et la Tab S7+ n’auraient pas tout à fait les mêmes caractéristiques : la plus petite s’en remettrait à un écran LCD quand l’autre aurait droit à une dalle AMOLED avec capteur d’empreintes intégré (technologie ultrason). Elles partageraient en revanche la fiche technique suivante : processeur Snapdragon 865+, 6 Go de RAM, Wi-Fi 6, compatibilité 5G, 4 haut-parleurs et stylet S-Pen.

Galaxy Watch 3

Dans le court teaser de Samsung, on remarque la silhouette d’une montre. Selon toute vraisemblance, il s’agira de la Galaxy Watch 3 — montrée dans cette vidéo de prise en main publiée sur YouTube le 24 juillet. Elle intégrerait un suivi du sommeil, ainsi que du rythme cardiaque, et pourrait être utilisée comme électrocardiogramme.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo