Samsung officialisera son Galaxy Note 20 au début du mois d'août, comme le veut la tradition. On a déjà un aperçu du gros téléphone grâce à une fuite.

Chaque année, au mois d’août, on peut être sûr d’une chose : Samsung présente ses nouveaux Galaxy Note — ses téléphones censés être les plus gros. Même si le coronavirus a paralysé l’économie, le rendez-vous aura bien lieu en 2020. Dans un tweet publié le 7 juillet, la multinationale coréenne a annoncé la date de diffusion de sa future conférence Unpacked. Elle aura lieu le mercredi 5 août, depuis le site officiel.

Bien sûr, la courte vidéo teaser ne mentionne pas explicitement le Galaxy Note 20 mais les images laissent peu de place aux doutes : elles montrent un stylet S-Pen, spécificité de la gamme. On peut aussi apprécier ce qui ressemble à une nouvelle finition cuivrée, confirmant une précédente fuite en provenance de Samsung Russia.

Une surprise à prévoir avec le Samsung Galaxy Fold 2 ?

À quoi ressemblera la gamme Note en 2020 ? Difficile à dire. En 2019, Samsung avait d’abord levé le voile sur deux versions — Note 10 et Note 10+ — avant de proposer le Note 10 Lite. Sur cette question, l’entreprise a un peu plus semé le trouble en commercialisant le S20 Ultra, doté d’une diagonale d’écran plus grande que ses phablettes. En toute logique, il devrait y avoir un Note 20 Ultra.

La taille des écrans dans le catalogue actuel (du plus petit au plus grand) :

6,2 pouces pour le S20 ;

6,3 pouces pour le Note 10 ;

6,7 pouces pour le S20+ ;

6,7 pouces pour le Note 10 Lite ;

6,8 pouces pour le Note 10+ ;

6,9 pouces pour le S20 Ultra.

La fuite, apparue sur le site russe de Samsung le 1er juillet, montre un Note 20 au design très proche du Note 10 (écran percé en haut au centre, forme rectangulaire). L’arrière arbore un dispositif photo très épais — comme sur le S20 Ultra –, avec trois capteurs (dont un téléobjectif). Le 7 juillet, le YouTuber Jimmy Is Promo a partagé des photos du supposé Note 20 en coloris noir — on retrouve ce module photo proéminent. Il a par ailleurs souligné un changement : « Aux utilisateurs d’un Note, ne vous habituez pas à l’endroit où ranger le S Pen. Il va bouger de l’autre côté, tout comme le haut-parleur. Ils sont désormais placés à gauche du port de recharge. »

Samsung devrait officialiser d’autres produits que les Note 20. On pourrait par exemple découvrir le Galaxy Fold de deuxième génération. Selon les informations de SamMobile publiées le 6 juillet, le smartphone pliable s’appellerait le Galaxy Fold 2 et s’appuierait sur des écrans plus grands (ainsi que la 5G).

Crédit photo de la une : Samsung Russia