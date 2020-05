Julien Cadot - il y a 8 minutes Tech

Besoin de vous équiper en produits tech ? Vous retrouverez les meilleures offres French Days 2020 dans cet article, mis à jour tout au long de la journée.

Même si les Françaises et les Français ont eu besoin de s’équiper en produits tech ces derniers mois pour aménager leur vie en confinement, les opérations promotionnelles n’ont pas été nombreuses. Les French Days, lancés le 27 mai par les ecommerçants dans l’Hexagone, permettent de faire quelques bonnes affaires. Mais comme il n’est pas nécessaire de consommer uniquement parce qu’un produit n’est pas cher, vous trouverez dans ce guide uniquement des objets de qualité, vendus à prix juste.

Mac Mini 2020 — 999 €

Le Mac Mini est le plus petit des ordinateurs de bureau Apple. Si vous n’avez aucun usage de la puissance démesurée des Mac Pro et qu’un iMac prend trop de place sur votre bureau, c’est un choix idéal. La génération 2020, avec un Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, est commercialisée à un centime sous la barre des 1 000 € par la Fnac. Sachez que pour des configurations plus musclées ou pour faire des serveurs de traitement maison, vous pouvez relier plusieurs Mac Mini pour cumuler leur puissance.

Microsoft Surface Laptop 3 — 969 €

Le Surface Laptop 3 de Microsoft est un ultrabook avec du style. Avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de SSD, il vous permettra de faire confortablement toutes les tâches bureautiques sur Windows. En bref, c’est l’ordinateur Windows 10 idéal pour travailler dans un écrin confortable, avec un bel écran.

Souris Logitech G703 — 70 €

Logitech fait de bonnes souris pour tous les usages. Vous ne trouverez pas la forme iconique de la marque sur cette G703 pensée pour le gaming, mais c’est indéniablement un excellent produit, qui permet de jouer confortablement sans le moindre fil, avec 6 boutons pour vos macros. À 70 €, c’est un investissement durable.

iPad Pro 11 pouces — 674 €

On ne présente pas l’iPad Pro : il s’agit peut-être de la meilleure tablette tactile du marché. Alors que la version avec LiDAR vient tout juste de sortir, Darty solde le modèle de l’année dernière. La caméra avancée est à peu près tout ce que vous perdrez : ce modèle est déjà surpuissant et compatible avec le nouveau clavier Magic Keyboard.

Huawei P30 — 359 €

Le Huawei P30 est un excellent smartphone Android. Certes, Huawei a des soucis avec les États-Unis et ne parvient plus à sortir de nouveaux produits avec Android et les services Google, mais ce modèle, sorti avant l’escalade entre Beijing et Washington, bénéficie de tous ces services. À moins de 400 € en passant par Acheter sur Google, c’est une aubaine à ne pas manquer. N’oubliez pas d’ajouter le code au moment du paiement (il sera automatiquement proposé) pour enlever 10 % du prix déjà réduit.

