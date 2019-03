Les Huawei P30 et P30 Pro ont officiellement été présentés à Paris. Voici ce qu'il faut retenir des nouveaux smartphones de la marque chinoise.

Les Huawei P30 et le P30 Pro sont désormais officiels. Lors d’un événement organisé à Paris, le constructeur chinois a présenté ses deux nouveaux smartphones à la presse et aux analystes.

Quelques éléments majeurs distinguent les deux appareils et justifient l’écart de prix, mais on trouve quelques similitudes entre les deux modèles. Chacun utilise par exemple un processeur Kirin 980, fonctionne sous Android 9.0 Pie, peut utiliser deux cartes SIM et possède un lecteur d’empreinte sous l’écran. Mais ce sont leurs différences qui importent.

Caractéristiques techniques

Écrans et appareils photo

La première différence majeure entre le P30 et le P30 Pro, c’est l’écran. Si chacun profite d’une dalle OLED de 2340 x 1080 pixels, l’écran du Pro est incurvé et fait 6,47 pouces contre 6,1 pouces pour la version « basique ».

Côté appareil photo, le P30 en embarque trois dans son dos et un à l’avant :

40 mégapixels f/1,8

16 mégapixels f/2,2, ultra-grand angle

8 mégapixels f/2,4, téléobjectif

Avant : 32 mégapixels, f/2,0

Le P30 Pro, quant à lui, possède un quadruple appareil photo à l’arrière :

40 mégapixels f/1,6

16 mégapixels f/2,4, ultra-grand angle

8 mégapixels f/3,4, téléobjectif

Capteur TOF

Avant : 32 mégapixels, f/2,0

Le capteur TOF (Time of Flight) permet de mesurer en temps réel une scène en 3 dimensions. Cela permet par exemple de mieux distinguer une personne d’un arrière-plan, pour un rendu de meilleure qualité. C’est une version avancée de la technique employée par Apple depuis que les iPhone embarquent deux capteurs à l’arrière — d’aucuns disent qu’il s’agit d’un gimmick inutile.

Batterie, stockage et mémoire vive

Le P30 et le P30 Pro ne sont pas non plus égaux sur les parties moins « visibles » d’un smartphone. La batterie du premier atteint les 3 650 mAh contre 4 200 mAh pour le second. Côté mémoire vive, le P30 embarque 6 Go de RAM contre 8 Go pour le P30 Pro.

C’est finalement du côté du stockage que le P30 peut tenir la comparaison avec le P30 Pro, chacun proposant une version avec 128 Go. Cela dit le Pro est également disponible avec 258 Go de stockage, pour un prix plus élevé bien entendu. On notera également la présence d’une prise jack sur le P30, malheureusement absente sur l’autre smartphone.

Prix et disponibilité

Les deux smartphones peuvent être précommandés dès ce mardi 26 mars, avec une livraison prévu le 5 avril prochain. Pour ce qui est des prix, le Huawei P30 coûte 799 euros en noir, verte bleuté ou blanc nacré.

Le Huawei P30 Pro coûte 999 euros en version 128 Go et 1 099 euros en version 256 Go. Chaque version peut être achetée en noir, blanc nacré ou bleu clair.