Apple a pensé au monde qui vient en ajoutant à Face ID une détection d'un masque sur un visage. L'iPhone ne sera pas déverrouillé, mais vous proposera immédiatement de rentrer votre code sans retenter un déverrouillage biométrique.

La bêta 3 d’iOS 13.5, le système d’exploitation équipant les iPhone, est sortie le 29 avril. Elle est la première bêta à intégrer les options permettant le traçage des contacts, fonctionnalité globale qui repose sur ce que Google et Apple nomment « notification d’exposition ». Les équipes qui développent les applications de contact tracing basées sur ce protocole pourront donc travailler avec des outils interopérables entre Android et iOS et qui autorisent l’utilisation du Bluetooth en arrière-plan, clef d’un fonctionnement nominal de ces apps.

Mais cette version de test de la mise à jour d’iOS inclut une autre fonctionnalité liée à la pandémie de coronavirus, repérée par 9to5Mac : le déverrouillage biométrique Face ID reconnaît désormais que vous portez un masque et va vous demander directement d’entrer votre code de déverrouillage. Sur la version grand publique actuelle, Face ID va essayer plusieurs fois de déverrouiller l’iPhone sans y parvenir parce que votre visage est caché par un masque en tissu ou du papier. Apple n’est pas allé dans le sens des astuces qui existent pour faire marcher le déverrouillage biométrique avec un masque, qui tiennent plus de la bidouille, mais facilite tout de même l’utilisation d’un iPhone.

Bien entendu, cela n’altère pas la reconnaissance de votre visage en temps normal. C’est toute la subtilité du système : parvenir à marcher normalement quand il vous voit entièrement tout en étant capable de détecter la forme d’un masque pour vous proposer un déverrouillage au clavier directement. Ce qui signifie que lorsque Face ID n’arrive pas à vous reconnaître pour une raison qui n’est pas liée à un masque, le système doit être conçu pour procéder tout de même à une nouvelle tentative. C’est donc bien l’ajout du masque qui déclenche cette nouvelle fonctionnalité.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p

— Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020