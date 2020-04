Voici les annonces du Premier ministre au sujet des réouvertures possibles dès le 11 mai, date actuelle du déconfinement.

Ce 28 avril 2020, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé les contours du plan de déconfinement, qui aura lieu a priori le 11 mai prochain. Il a notamment annoncé le type d’établissements et d’activités qui seront à nouveau disponibles à partir de cette date. À noter que le Premier ministre a tout de même conditionné la date du 11 mai à la surveillance de nombreux indicateurs : si la situation devait se détériorer, la sortie du confinement pourrait être repoussée.

Ce qui devrait rouvrir le 11 mai

Tous les commerces rouvriront à partir du 11 mai, à l’exception des bars, cafés et restaurants. Cela comprend donc autant les salons de coiffure que toutes sortes de boutiques. Les commerces autorisés à rouvrir devront respecter un cahier des charges strict, en organisant les flux et en veillant à la protection de son personnel. Certains pourront conditionner l’entrée dans leur établissement au port du masque.

Vous pourrez également réinvestir les médiathèques, les bibliothèques et les petits musées locaux dès le 11 mai. Les cimetières rouvriront aussi leurs portes au grand public à cette date. Les marchés seront pour la plupart à nouveau tenus, mais les maires et les préfets pourront les interdire s’ils estiment que les conditions ne sont pas rassemblées pour que les gestes barrières puissent être parfaitement respectés.

Il sera possible de pratiquer une activité sportive en plein air, les lieux ouverts qui y sont dédiés seront donc à nouveau légalement accessibles, mais pas pour des sports de contact ou des sports collectifs.

Sur le plan de l’éducation, les écoles élémentaires et maternelles seront rouvertes progressivement à partir du 11 mai sur la base du volontariat. Pareil pour les crèches, mais qui seront restreintes à des groupes de dix enfants.

Ce qui ne va pas rouvrir le 11 mai

Les plages resteront inaccessibles au public jusqu’au 1 juin au moins, par mesure de sécurité. Pareillement, les grands musées, les cinémas, les théâtres et les salles de concert tout comme les salles polyvalentes ne pourront pas rouvrir.

Les mariages seront toujours autant reportés. D’ailleurs, au sujet des événements, tous les festivals et grands rassemblements resteront proscrits au 11 mai et pendant l’été, et ce dès lors qu’ils dépassent 5 000 personnes. Ce sera à nouveau possible d’ici, a priori, septembre. Les cérémonies funéraires resteront quant à elles limitées à 20 personnes maximum. Par ailleurs, si l’activité sportive en plein est autorisée au 11 mai (quoique limitée), les sports dans des lieux couverts restent interdits : les salles de sport seront donc fermées.

Si les commerces seront à nouveau accessibles, une exception est posée pour les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés pourront, dont la réouverture dépendra des décisions des préfets. Par ailleurs, comme précisé plus haut, les bars, cafés, restaurants ne seront pas rouverts à la date du 11. Une décision à ce sujet sera prise plus tard, à savoir fin mai.

Les collèges quant à eux pourront commencer à être rouverts non pas au 11 mai, mais d’ici le 18 mai, à commencer par les sixièmes et cinquièmes. Les lycées ne rouvriront pas non plus immédiatement, ils resteront fermés au moins jusqu’en juin. Pour les universités, ce n’est pas avant septembre.

Crédit photo de la une : Pixabay