Disney+, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement, est disponible en France depuis mardi 7 avril 2020. Si elle est facile à prendre en main, il y a sûrement certaines fonctionnalités que vous ne connaissez pas. Comment désactiver la lecture automatique ? Comment changer la couleur des sous-titres ? On vous dit tout.

Disney+ est officiellement disponible en France depuis mardi 7 avril 2020. Vous pouvez vous abonner à la plateforme de vidéo en streaming américaine pour 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an.

Au niveau du catalogue, on y trouve un peu plus de 500 films et un peu moins de 150 séries, dont 26 exclusivités, qui émanent principalement des franchises Disney, Marvel, Pixar, Star Wars et National Geographic.

La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) permet de créer jusqu’à 7 profils et de regarder des contenus sur 4 écrans simultanés. Mais d’autres fonctionnalités, moins mises en avant, permettent d’améliorer votre expérience sur l’interface Disney+. Nous en avons passé en revue quatre, qui pourraient bien vous être utiles.

Comment désactiver la lecture automatique du prochain épisode sur Disney+

Comme sur Netflix, Disney+ a une fonctionnalité active par défaut : la lecture automatique du prochain épisode. Dès que vous avez fini l’un des épisodes d’une série, un bouton s’affiche avec un compteur de 10 secondes. Si vous ne faites rien, le prochain sera lancé tout seul. Cette option, que certains apprécient, dérange également beaucoup d’utilisateurs, notamment celles et ceux qui ne veulent pas s’adonner au binge-watching, ou simplement profiter du générique de fin.

Heureusement, il est possible de la désactiver. Pour se faire, il convient de :

Dans un navigateur, cliquez sur votre profil en haut à droite ;

Puis « Modifier les profils » ;

Cliquez sur le petit crayon qui s’affiche en bas à droite de la bulle du profil où vous souhaitez que les changements soient pris en compte ;

Désactivez « lecture automatique », qui est activée par défaut.

Il est possible d’effectuer cette modification aussi sur smartphone, en passant par « modifier votre profil ».

Au passage, profitez-en pour modifier votre photo de profil et naviguer parmi les dizaines de vignettes sélectionnées par Disney pour trouver votre bonheur.

Comment changer la couleur, la police et la taille des sous-titres

Les sous-titres sur les contenus Disney+ sont par défauts écrits en blanc sur un fond noir, mais il est possible de les modifier grandement, et de s’amuser un peu avec les formes et les couleurs.

Pour accéder à cette interface, il faut passer par le menu des langues qui est en haut à droite lorsque vous avez lancé un contenu. Puis cliquez sur la petite molette en haut à droite, encore. Le menu des sous-titres s’affiche alors.

Disney+ vous permet alors de modifier l’esthétique des sous-titres :

Leur police

Leur couleur

Leur taille

Leur opacité

Il semblerait qu’il soit aussi possible de modifier la couleur du fond des sous-titres, mais lorsque nous le changeons (pour un élégant vert fluo par exemple), celui-ci n’est pas pris en compte lorsqu’on valide les nouveaux paramètres.

Making-of, scènes coupées : comment accéder aux contenus bonus ?

Pour chaque film, série ou documentaire, Disney+ propose quelques contenus « bonus » que l’on peut retrouver sur la fiche descriptive du contenu. Il suffit de se rendre sur cette fiche et de cliquer sur l’onglet « Bonus ». Vous pourrez alors regarder des bandes-annonces mais aussi des scènes coupées, voire des makin-of de certains programmes.

Cette fonction n’est pas propre à la plateforme de SVOD : Netflix aussi permet d’accéder à quelques vidéos supplémentaires lorsque l’on clique sur l’onglet « bande-annonce et plus ».

Choisir la qualité de téléchargement de films et séries

Vous pouvez télécharger tous les contenus de Disney+ sur tablette ou smartphone, mais pas sur ordinateur. La plateforme de SVOD a une interface très fluide pour télécharger une vidéo : il suffit de se rendre sur la fiche d’un programme et cliquer sur la petite flèche de téléchargement.

Mais vous pouvez aussi, afin d’économiser de la place sur votre appareil portable, choisir la qualité de la vidéo que vous téléchargez :

Haute,

Moyenne

ou Standard

Bonus : l’app analyse votre stockage disponible en temps réel et vous dit combien d’heures de contenus vous arriverez à stocker en fonction des trois qualité vidéo (sur notre exemple, cela varie de 7 heures en haute qualité à 44 heures pour la qualité la plus basse).