Le ministère de l'Intérieur contredit son message et nous affirme que l'autorisation sur smartphone n'est finalement pas acceptée.

C’est peu dire que la communication du gouvernement autour du confinement en France est confuse. Hier, nous contactions le ministère de l’Intérieur avec une question simple : peut-on remplir le formulaire au format numérique et le montrer lors des contrôles sur son smartphone ? Ce à quoi on nous répondait avec une grande clarté : « La version numérique sur smartphone est prise en compte. En revanche, pas de déclaration orale. » Une version des faits confirmée en public par la Gendarmerie sur son compte Twitter officiel à un internaute qui posait la même question (voir capture ci-dessous) et par un des sites officiels du gouvernement.

Aujourd’hui, le 18 mars, le ton change. Une deuxième communication a été faite par le ministère de l’Intérieur, que nous avions relancé à la suite de retours de lectrices et de lecteurs qui avaient été confrontés à un refus des forces de l’ordre au moment de présenter l’attestation au format numérique : « Nous sommes en train d’étudier la possibilité d’un dispositif mobile/digital, mais à ce stade seules sont reconnues valables les attestations officielles et les attestations sur l’honneur rédigées sur papier libre. »

C’est donc clair : au 18 mars, contrairement au 17 mars, il n’est pas possible de présenter une attestation sur son smartphone au format numérique pour se déplacer.

Vers une application dédiée ?

La teneur du dernier message reçu par Numerama laisse entendre que le gouvernement pourrait plancher sur une application dédiée, qui remplacerait l’attestation papier au besoin. En l’absence de précision sur le sujet, il est difficile de savoir quand cette solution « digitale » pourra être mise en place, puisqu’elle doit être développée et testée avant d’être lancée pour le grand public.

Les raisons de ce changement de position n’ont pas été communiquées. Entre hier et aujourd’hui, de nombreux sites proposant de créer automatiquement une version de l’attestation en ligne ont été lancés par des opportunistes. Impossible de vérifier ce qu’ils feraient ensuite des données, le phishing étant particulièrement efficace quand il se déploie en temps de crise. Il est possible que cette crainte ait motivé le gouvernement à changer son fusil d’épaule.

Nous attendons un appel du porte-parole du ministère de l’Intérieur et mettrons cet article à jour en conséquence.

Crédit photo de la une : Claire Braikeh Signaler une erreur dans le texte