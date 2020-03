Peut-on utiliser une version numérisée de l'attestation de déplacement dérogatoire sur son smartphone ? D'après le ministère de l'Intérieur contacté par Numerama, oui. En revanche, la déclaration orale sur l'honneur ne fonctionnera pas.

Restez chez vous : l’injonction des professionnels de la santé est toujours valable et a été renforcée par des mesures de confinement par le gouvernement français le 17 mars, à partir de midi. Le confinement doit être la règle et la sortie doit être une exception, pour un besoin essentiel. Pour cela, le ministère de l’Intérieur a mis en place une attestation de déplacement dérogatoire, qui encadre les déplacements des Françaises et des Français. Elle ne doit pas être utilisée pour autre chose que des déplacements essentiels.

Dès le mardi matin, une question se posait : comment aller faire ses courses si l’on n’a pas d’imprimante ou de papier pour la recopier (ce qui n’est plus rare, avec la numérisation de la vie quotidienne) ? À cela, des réponses contradictoires ont été données et relayées sur les réseaux sociaux. Numerama a obtenu la seule réponse officielle, celle du ministère de l’Intérieur.

Peut-on montrer une version numérique de l’attestation de déplacement dérogatoire ?

Oui. Dans un mail, le ministère confirme qu’une version numérique est valable : « La version numérique sur smartphone est prise en compte ». Cela signifie que vous pouvez éditer et signer le PDF du gouvernement sur votre ordinateur et le garder sur votre smartphone pour votre sortie exceptionnelle.

Télécharger la version PDF de l’attestation.

Peut-on faire une déclaration orale sur l’honneur en cas de contrôle ?

Non. « En revanche, pas de déclaration orale », assène le ministère, qui rappelle que « l‘objectif est vraiment que les citoyens comprennent que la règle est le confinement et que la sortie n’est que l’exception, si elle est nécessaire et dans ce cas là, il faut la justifier. »

En cas de contrôle des forces de l’ordre et sans possession d’une attestation papier imprimée, recopiée sur papier libre ou en version numérique sur votre smartphone, vous vous exposez à une contravention. Une déclaration orale sur l’honneur est en effet bien trop permissive pour encadrer des déplacements. Rappelons encore une fois que distanciation sociale et quarantaine bien appliquées sont les seules solutions pour endiguer l’épidémie.

Remplir l’attestation sur macOS

Le PDF du gouvernement est dynamique, ce qui signifie que tous les champs sont éditables directement. Il vous suffit de l’ouvrir dans Aperçu en double-cliquant dessus et en cliquant sur les champs successivement pour les remplir. Pour ajouter votre signature au document, cliquez sur le stylo en haut à droite, puis sur le bouton Signature dans la barre qui apparaît. Vous pourrez en créer une depuis votre signature sur du papier libre pris en photo par la webcam (ce que nous recommandons), signer sur votre trackpad ou signer sur votre iPhone. Elle pourra ensuite être réutilisée pour tous vos documents.

Vous n’aurez qu’à l’envoyer dûment remplie sur votre iPhone ou votre smartphone Android par mail ou par AirDrop.

Remplir l’attestation sur Windows

Crédit photo de la une : Tyler Cipriani Signaler une erreur dans le texte