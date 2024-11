Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX et la Nasa supervisent ce dimanche 3 novembre une relocalisation de la capsule Crew Dragon liée à la mission Crew-9. L’évènement peut être suivi en direct.

L’agence spatiale américaine l’avait annoncé le 29 octobre. SpaceX doit déplacer sa capsule Crew Dragon, pour la repositionner à un autre port d’arrimage de la Station spatiale internationale (ISS). La manœuvre est programmée pour ce dimanche 3 novembre 2024. Elle ne durera pas très longtemps.

La manœuvre spatiale en résumé

Quoi ? Le déplacement de la capsule Crew Dragon ;

Le déplacement de la capsule Crew Dragon ; Quand ? Le 3 novembre 2024, à 11h15 (heure de Paris) ;

Le 3 novembre 2024, à 11h15 (heure de Paris) ; Où ? Autour de l’ISS, à 400 km d’altitude ;

Autour de l’ISS, à 400 km d’altitude ; Que verra-t-on ? La relocalisation du véhicule d’un port à l’autre.

Où voir le déplacement de la capsule en direct ?

La manœuvre peut être suivie via différentes solutions décrites par la Nasa. Un flux vidéo est susceptible d’être proposé sur YouTube. Il sera intégré à l’article le cas échéant.

Quel est le but de la mission ?

La Station spatiale internationale a un nombre limité de ports d’amarrage et plusieurs spots sont déjà occupés. L’objectif, ici, est de relocaliser la capsule de SpaceX à un autre endroit de l’ISS. Le port libéré a vocation à être occupé par un cargo de ravitaillement — également affrété par SpaceX — qui ralliera bientôt la station.

La capsule approchant de l’ISS, à l’arrvée de l’équipage Crew-2. // Source : Flickr/CC/Nasa Johnson

À cette occasion, la capsule accueillera ponctuellement quatre astronautes à bord — c’est la procédure. Pour l’anecdote, cette capsule est vue comme une sorte de canot de sauvetage, car c’est elle qui aura la mission de rapatrier sur Terre deux astronautes de la station qui n’ont pas pu rentrer plus tôt. Ils sont officieusement surnommés les naufragés de l’ISS.

Quand le déplacement a-t-il lieu ?

L’opération sera effectuée le 3 novembre. Ce n’est pas la première fois que cela a lieu, et cela ira relativement vite. Le désarrimage est prévu à 11h35 et moins d’une heure plus tard, à 12h18, la capsule devrait de nouveau être liée physiquement à la station. Il faudra aussi tenir compte du temps pour que l’équipage embarque et ressorte.

