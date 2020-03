Les premiers détails sur iOS 14, futur d'exploitation mobile d'Apple, permettent de découvrir en avance les prochains produits.

9to5Mac est en train de fouiller dans les lignes de code du système d’exploitation iOS 14, qui devrait équiper les iPhone à partir du mois de septembre (les iPad sont passés à iPadOS, pour rappel). Outre les fonctionnalités inédites, il est possible de dénicher des indices sur les futurs produits prévus par Apple. C’est par exemple une bêta d’iOS 12 qui avait permis de se faire une idée du design sans encoche de l’iPad Pro équipé de Face ID.

Dans un article publié le 10 mars, le média fait l’étalage de ses découvertes hardware liées à iOS 14. Il mentionne un nouvel iPad Pro, un iPhone qui retrouverait Touch ID, une Apple TV dotée d’une nouvelle télécommande et l’AirTag (un objet qui permettra d’en localiser d’autres). Plus tôt, il avait également mis la main sur des icônes à l’effigie d’un casque audio.

Les futurs produits Apple révélés par iOS 14

Nouvel iPad Pro

L’iPad Pro équipé de Face ID en est toujours à sa première génération et, en 2019, il n’a pas eu droit à un rafraîchissement. Cela devrait être le cas en 2020, avec une tablette haut de gamme qui s’équiperait d’un triple capteur photo à l’arrière (comme l’iPhone 11 Pro) — contre un seul sur le modèle actuel. On parle d’un grand angle, d’un ultra grand angle et d’un téléobjectif. Il y aurait aussi un capteur ToF pour le mode portrait et une nouvelle application basée sur la réalité augmentée.

Si on peut toujours douter de l’intérêt d’un tel dispositif sur un produit auquel on ne pense pas en premier pour prendre une belle photo, cette découverte de 9to5Mac appuie des rumeurs datant de la fin d’année dernière.

iPhone SE 2

L’iPhone SE 2 est un serpent de mer qui est évoqué depuis déjà plusieurs mois. Tout porte à croire que l’année 2020 sera la bonne pour le téléphone qui retrouverait le design de l’iPhone 8, soit avec un capteur d’empreintes digitales Touch ID. Un smartphone abordable est primordial pour Apple, qui a connu un franc succès avec le premier iPhone SE.

L’iPhone SE 2 serait attendu pour le printemps prochain, en même temps que iOS 13.4. Il serait bien évidemment compatible avec iOS 14 au moment du déploiement du système d’exploitation. Logique puisqu’il devrait avoir la puissance d’un iPhone 11.

Apple TV

Il faut remonter à 2017 pour voir Apple commercialiser une nouvelle box TV, sa fameuse Apple TV 4K qui n’est finalement qu’une quatrième génération — sortie en 2015 — avec la 4K en plus. La multinationale n’a aucun intérêt à renouveler ce produit régulièrement et, aujourd’hui, l’Apple TV 4K fait encore largement l’affaire. Des changements seraient néanmoins attendus du côté de la box, qui pourrait être associée à une nouvelle télécommande. Il est vrai que la Siri Remote concentre toutes les critiques essuyées par l’Apple TV en raison de son ergonomie (le design minimaliste et le manque de boutons), sa fragilité et son prix en cas de remplacement (65 euros). La Siri Remote, comme son nom l’indique, est pensée pour être utilisée avec Siri — sauf que l’assistant vocal est loin d’être infaillible.

L’Apple TV pourrait par ailleurs accueillir une application fitness, avec des exercices et des entraînements qui seraient diffusés sur la télévision. Les données seraient transmises à l’Apple Watch et on pourrait même écouter ses propres morceaux de musique avec l’intégration d’Apple Music.

AirTag

Encore un produit dont on a déjà entendu parler : l’Apple AirTag, qui permettrait de retrouver des objets non connectés grâce à la technologie Bluetooth (au hasard, un trousseau de clés). Visiblement, il faudra passer par iOS 14 pour le paramétrage tandis qu’une batterie remplaçable serait de la partie (comme les Tiles, références du marché).

