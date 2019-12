Une première fuite du design de l'iPad Pro 2020 laisse entrevoir un triple capteur à l'arrière. On se demande bien pourquoi.

OnLeaks, responsable de fuites souvent pertinentes quant aux futurs produits mobiles, n’allait pas terminer l’année 2019 sans une ultime surprise potentiellement gâchée. En partenariat avec iGeeks Blog, il a diffusé, le 27 décembre, des rendus du futur iPad Pro — celui équipé de la technologie Face ID. Le principal changement se trouverait au dos, avec l’apparition d’un triple capteur disposé dans un carré (à l’instar des derniers iPhone).

On retrouve autrement le même design de face, avec un iPad Pro sans bouton Home décliné en deux tailles (11 et 12,9 pouces). L’écran resterait inchangé, avec des bords arrondis et aucune encoche à prévoir pour accueillir les capteurs autorisant la reconnaissance faciale. OnLeaks n’a aucune idée du matériau que choisira Apple entre l’aluminium et le verre.

Un triple capteur… sur une tablette ?

L’introduction d’un triple capteur sur la tablette haut de gamme ne serait pas très étonnante d’un point de vue commercial. Après tout, Apple doit trouver un levier sur lequel appuyer pour encourager le renouvellement et cette nouveauté permettrait d’affirmer le suffixe Pro face à l’iPhone 11 Pro (déjà équipé d’un triple capteur). Se pose quand même la question de l’intérêt d’un tel dispositif : un iPad n’est pas le premier appareil auquel on pense quand on veut prendre une photo et, dans la majorité des situations, c’est bien davantage le smartphone qui est à portée de main. En prime, on n’imagine personne s’embêter à réaliser un cliché, si beau soit-il, avec une tablette de près de 13 pouces (sauf si vous êtes Le Relou Dans Un Concert)…

En tout cas, l’iPad Pro ferait un bond en avant avec un triple capteur. Le modèle d’aujourd’hui, commercialisé depuis 2018, s’appuie sur un seul appareil photo de 12 mégapixels (ouverture ƒ/1,8 et zoom numérique x5). Autant dire que ce n’est pas l’argument principal du produit. Peut-être qu’Apple a envie de faire de son iPad Pro un allié des amateurs de photographie. On a pour le moment du mal à croire à cette possibilité, surtout sans aucune information sur les caractéristiques détaillées du hardware embarqué.