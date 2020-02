Julien Lausson - il y a 39 minutes Tech

Samsung organise une conférence aux États-Unis au cours de laquelle la présentation de ses nouveaux smartphones Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra aura lieu, ainsi qu'un nouveau modèle à écran pliable, le Galaxy Z Flip. Voici comment suivre la conférence en direct.

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle conférence Unpacked pour Samsung. 2020 ne déroge pas à cette règle : le constructeur sud-coréen tiendra sa traditionnelle grand-messe annuelle le mardi 11 février à San Francisco, aux États-Unis. L’évènement pourra être suivi en direct depuis la France métropolitaine à partir de 20 heures, grâce à des diffusions sur Facebook, YouTube et le site officiel.

Annonces des Galaxy S20 et Z Flip

Deux principales annonces sont attendues ce jour. La première concerne la présentation du Galaxy S20 et de ses déclinaisons Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, qui devraient être principalement dotées d’un écran beaucoup plus grand. Ces trois modèles succéderont à la génération du Galaxy S10, lancée en 2019, avec notamment un design comportant un trou tout en haut de l’écran, pour y glisser l’appareil photo. L’écran sera légèrement incurvé et cinq capteurs photo se trouveront au verso.

La seconde doit être centrée sur le Galaxy Z Flip. Il sera la nouvelle tentative de Samsung dans le domaine des smartphones pliables, après le Galaxy Fold, sorti en 2019, et qui a laissée une impression contrastée, à cause de sa fragilité et de la pliure visible.

L’existence du Z Flip a été confirmée lors d’une publicité diffusée aux Oscars, ce qui a été l’occasion pour Samsung de mettre en scène un usage possible — une utilisation sans les mains, le mobile étant posé et l’écran redressé.

