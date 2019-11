Il est très facile de se tromper de cadeau tech. La mauvaise console, le mauvais jeu, le smartphone de la mauvaise gamme. Pire : les constructeurs sortent très régulièrement des produits qui ne méritent pas votre argent. Numerama vous aide à les éviter en cette fin d'année 2019 et vous conseille des alternatives avant l'effervescence du Black Friday.

Aux États-Unis, les soldes du Black Friday lancent traditionnellement la période des achats de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. En France, cet événement commence à compter de plus en plus dans le calendrier commercial et surtout dans la tech, où plusieurs références sont vendues à d’excellents prix — au milieu de milliers d’entourloupes à base de prix barrés, évidemment. Le 29 novembre prochain, il faudra résister à la tentation d’acheter de mauvais produits sous prétexte qu’ils sont moins chers pendant 24 heures. Et ce conseil vaut pour toute la période des fêtes : ce n’est pas parce qu’un objet fait parler de lui qu’il est forcément bon.

Numerama a dressé la liste des produits qui seront au cœur des conversations en cette fin d’année 2019 et qu’il faut pourtant éviter d’offrir. À la place, nous vous proposerons une alternative approuvée par la rédaction qui répond aux mêmes besoins.

Le Samsung Galaxy Fold

En souhaitant commercialiser le premier smartphone pliable, Samsung a fait beaucoup d’erreurs. Et au-delà de la fragilité de l’objet, le plus décevant est peut-être que le Galaxy Fold n’a aucun intérêt à se plier. Samsung ne joue pas du tout sur ce côté-là comme Microsoft peut le faire avec son offre Duo et propose à la place un écran ridiculement petit en façade. Ajoutez en plus un écran vraiment pas top et un objet si fragile qu’on ne recommande pas de le sortir et vous aurez un excellent concept technique qui n’aurait jamais dû être un produit commercial.

Que choisir à la place ? Un Galaxy Note 10 ! À une personne qui apprécie l’univers Samsung, le dernier modèle haut de gamme de la gamme Note 10 est en tous points excellent. Entre l’appareil photo, l’écran magnifique et hyper grand, le S-Pen amélioré et l’interface Samsung complètement repensée, c’est un des meilleurs produits mobiles de cette fin d’année. Pour un budget plus serré, le Galaxy S10e est l’un de nos coups de cœur de 2019, notamment grâce à sa taille compacte et sa polyvalence.

La Microsoft Surface Pro X

Dans un moment d’hybris, Microsoft a défié Intel en proposant une tablette haut de gamme équipée d’un processeur ARM, tournant sous une version classique de Windows. Les experts avaient vu juste : évidemment, la Surface Pro X rame, incapable d’exécuter correctement Windows 10 et les logiciels. Nous l’avons confirmé en la prenant en main : même l’interface n’est pas fluide. Pour cette génération, le contrat n’est pas rempli et la Surface Pro X, aussi belle et polyvalente soit-elle, va vite vous agacer.

Que choisir à la place ? Un excellent Surface Laptop 3 ! Un échec ne signifie pas qu’il faut enterrer une entreprise, loin de là. Le Surface Laptop est peut-être l’ordinateur multimédia et bureautique avancée le plus élégant, robuste et agréable à utiliser de cette fin d’année. Le châssis en métal est particulièrement réussi et Microsoft laisse le choix côté configuration : vous trouverez probablement Surface Laptop 3 à votre goût. Côté petit budget, on ne peut que vous recommander l’Acer Swift 3 équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 qui remporte tous les suffrages en cette fin d’année.

L’iPhone XR d’Apple

L’iPhone XR était le meilleur choix en 2018. Mais l’iPhone 11 fait cette année tout en mieux… à un prix affiché parfois plus bas que le modèle de l’an passé. On saluera toujours l’effort d’Apple de démocratiser l’usage de ses appareils en proposant des versions sans concession côté hardware, sécurité et système d’exploitation, mais plus abordables. Mais il faut se rendre à l’évidence : la gamme Apple de 2019 est quasiment un sans-faute.

Que choisir à la place ? Vous l’avez deviné : un iPhone 11. Ou, pour un budget plus élevé cette fois, un iPhone 11 Pro.

Un Dyson V11

Dyson a vraiment transformé l’une des tâches ménagères les plus pénibles avec ses aspirateurs balais puissants, pratiques et polyvalents. Ils font partie des objets must-have de la rédaction et pourtant Dyson a la fâcheuse habitude de créer des gammes ultra complexes et mises à jour pour pas grand-chose. Le V11 du constructeur, sorti juste après le V10, n’est pas nécessaire. Sauf si vous avez beaucoup trop d’argent.

Que choisir à la place ? Il est convenu de dire que les Dyson sont devenus d’excellents appareils à partir de la V7. Selon votre budget, les packs avec de nombreux accessoires basés sur l’architecture V7, V8 ou V10 sont entièrement suffisants. On pourrait même être plus radicaux : les V7 et V8 sont tellement excellents que vous pouvez oublier pour l’instant les générations 10. En plus, ce sont ceux qui ont le plus de chance d’être soldés : le rapport confort / prix baisse radicalement.

La Switch Lite

Qu’on se le dise : la Switch Lite est une bonne console. Elle répond à un usage bien repéré par Nintendo, qui a compris que les utilisatrices et utilisateurs de la Switch utilisaient majoritairement leur console en mode portable, même chez eux. Dès lors, la Switch Lite est une sorte de suite à la Game Boy, avec des couleurs chatoyantes pour attirer un public plus jeune. Mais pour un prix élevé, vous sacrifiez le côté « console de salon », de l’autonomie, la possibilité de changer les Joy-Con, les avantages des Joy-Con côté gameplay… bref, des tas de choses fort dommage.

Que choisir à la place ? Eh bien la Switch pardi. Elle fait tout ce que fait la Switch Lite avec un écran plus grand, un mode salon, une bonne autonomie et le même catalogue d’excellents jeux. Comble : elle est plus souvent soldée que la Switch Lite, ce qui fait qu’on arrive parfois à trouver des Switch complètes au même prix que la petite sœur. C’est clairement le cadeau console à mettre aux pieds du sapin.

Google Stadia

N’achetez pas Google Stadia. N’offrez pas Google Stadia. Trop de paramètres dépendent de la connexion de la personne qui va l’utiliser et le catalogue de jeux est cher et dépassé. Le service de Google sera peut-être bon d’ici l’année prochaine, mais en 2019, il faut laisser le géant peaufiner son offre et éprouver sa technologie.

Que choisir à la place ? Une console de salon de la génération actuelle. Oui, on sait, 2020 sera l’année du renouvellement chez Sony et Microsoft. Mais avec une PS4 ou une Xbox One fin 2019, vous avez des centaines de jeux de grande qualité, un catalogue complet à explorer dans différents genres et surtout, des offres fin de vie particulièrement intéressantes. Pour les joueuses et joueurs qui ont manqué un pan du gaming console de ces dernières années, un pack Xbox One ou PS4 garantira des heures d’amusement pour un budget vraiment très serré — soyez à l’affut des packs qui comprennent des jeux, des manettes et parfois des mois d’abonnement aux services en ligne.

Une tablette qui n’est pas un iPad

Nous sommes allés voir la rédaction de FrAndroid, nos confrères édités également par Humanoid, pour leur demander d’ajouter leur pierre à ce guide. Et leur réponse est aussi claire qu’étonnante : une tablette Android. On ne peut que leur donner raison, le marché des tablettes Android n’ayant jamais vraiment réussi à se structurer. La malédiction a commencé avec une version ratée d’Android nommée Honeycomb et les constructeurs n’ont jamais réussi à créer des appareils aussi complets, divers et agréables à utiliser que ceux d’Apple. En réalité, même si vous n’avez aucun produit Apple, l’iPad est un must-have.

Que choisir à la place ? Un iPad. Entre le Air, le mini, le classique et le Pro, vous aurez tout à fait le choix côté budget et usage. Si vraiment vous tenez à Android par conviction, la seule alternative se trouve chez Samsung : la Tab S est pas mal. Pas géniale, mais pas mal.