Le mode sombre, c’est la lumière qui manque à nos vies. Google l’a compris et déploie le mode sombre de Google Agenda, l’un de ses derniers services qui n’en était pas doté sur ordinateur.

Plus tôt en octobre, Google annonçait l’arrivée du mode sombre dans Google Agenda sur navigateur. Si l’application mobile (iOS et Android) y avait droit depuis de nombreuses années, celles et ceux qui travaillent sur un ordinateur en étaient privés. Le mode « nuit » ou sombre arrive dans Google Agenda : voici comment l’activer sur PC.

Comment activer le mode nuit dans Google Agenda

Voici la marche à suivre en détail :

Sur l’accueil de Google Agenda, cliquez sur la roue crantée en haut à droite de l’écran ; Cliquez ensuite sur « Apparence » ; Sélectionnez l’apparence « Sombre » ; Cliquez sur « Terminé ».

Comment modifier l’apparence de Google Agenda // Source : Numerama

C’est aussi simple que cela. Vous pouvez aussi sélectionner le paramètre « Paramètre par défaut de l’appareil ». Cela signifie que Google Agenda changera son apparence (claire ou sombre) en fonction de l’apparence que vous avez choisie sur macOS ou Windows. Ainsi, lorsque vous modifiez l’apparence (claire ou sombre) de votre système d’exploitation, Google Agenda se synchronisera avec elle.

C’est commode si vous utilisez le mode clair en journée, lorsque votre environnement est lumineux, mais que le soir, quand la lumière est tamisée, vous passez en mode nuit. C’est également bien pratique si vous utilisez l’application sur plusieurs ordinateurs.

Le changement d’apparence dans Google Agenda // Source : Numerama

Pour créer plus de contraste, nous vous invitons à éviter de choisir le jeu de couleurs en « Classique », qui affiche le texte des événements en noir. Privilégiez le jeu de couleurs « Moderne » qui affiche lesdits textes en blanc, ce sera plus lisible.

Si vous n’avez pas encore accès à la fonctionnalité, pas de panique : son déploiement a débuté il y a quelques jours et Google indique qu’il prendra quelques semaines. Lorsque vous y aurez accès, une fenêtre s’ouvrira dans Google Agenda pour vous inviter à la tester.

