Apple a reconnu que certains iPhone 6s sont susceptibles de présenter un problème d'alimentation. Un programme de réparation gratuite a été mis en place.

Vous êtes propriétaire d’un iPhone 6s ou d’un iPhone 6s Plus ? Alors vous êtes peut-être concerné. Apple a lancé, le 4 octobre 2019, un programme de réparation visant un échantillon de téléphones défectueux. A priori, certains iPhone 6s et 6s Plus sont susceptibles de ne plus s’allumer en raison d’un composant décrit comme défaillant (sans plus de précision).

Plus concrètement, il s’agit des derniers modèles produits, car assemblés entre octobre 2018 et août 2019. Pour tester l’éligibilité de votre iPhone 6s, il suffit de renseigner son numéro de série dans le champ prévu à cet effet. Apple précise qu’aucun autre iPhone n’est touché par ce pépin.

Réparation gratuite pour certains iPhone 6s

Si votre iPhone 6s — ou iPhone 6s Plus — est concerné par le souci, alors vous serez invité à vous rapprocher d’un Apple Store, du SAV Apple ou d’un centre de services agréé pour faire réparer votre téléphone sans rien payer. « Ce programme couvre les iPhone 6s et 6s Plus concernés durant les deux années suivant la première vente au détail du produit », indique la firme de Cupertino. D’ailleurs, ce programme n’étend pas la garantie normale du produit, compatible avec iOS 13 et dernier iPhone avec un port jack.

L’initiative d’Apple est rétroactive : celles et ceux qui auraient payé une réparation pour ce problème pourront obtenir un remboursement. Attention, il peut y avoir des restrictions liées au pays d’achat. Traduction : votre iPhone 6s acquis aux États-Unis pendant un week-end à New York ne sera peut-être pas réparé en France. Cette limite ne s’applique pas en Union Européenne, toujours considérée comme un seul et même territoire.

Notons que ce n’est pas le premier programme du genre lancé cette année : il y a quelques semaines, Apple a dû rappeler des Apple Watch dont l’écran peut se fissurer.

