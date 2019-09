Les Apple Watch Series 2 et Series 3 sont touchés par un problème d'écran. Pas de panique : Apple les répare gratuitement.

On peut être la montre la plus vendue au monde et ne pas échapper à des problèmes de fiabilité. Le 30 août 2019, Apple a lancé un programme de remplacement concernant certains modèles de son Apple Watch. En cause : une fissure qui peut apparaître sur les bords de l’écran « dans de très rares circonstances ». À l’instar de toutes les fissures, elle peut ensuite se répandre, comme le montre la firme de Cupertino dans une illustration.

Apple précise que seules certaines montres appartenant aux gammes Series 2 et Series 3 et en finition aluminium sont touchées par ce phénomène étrange. Apple invite les propriétaires des versions concernées à se rapprocher d’un Apple Store ou d’un centre agréé pour obtenir une réparation gratuite.

Les Apple Watch ne sont pas toutes concernées

Apple précise que l’Apple Watch sera envoyée en centre de réparation avec un retour prévu sous cinq jours ouvrés. « Apple peut restreindre ou limiter la réparation au sein du pays d’origine ou du territoire où a été achetée la montre », explique la multinationale. Comprendre : votre Apple Watch achetée aux États-Unis ne sera peut-être pas échangée en France. Cette restriction ne s’applique pas aux membres de l’Union Européenne, considérée comme un seul et même territoire.

Les modèles concernés :

Modèle Coloris Dates de commercialisation Series 2 (38 et 42 mm) Gris sidéral, or, or rose et argent Septembre 2016 – Septembre 2017 Nike+ Series 2 (38 et 42 mm) Gris sidéral et argent Octobre 2016 – Octobre 2017 Series 3 (38 et 42 mm) Gris sidéral, or et argent Septembre 2016 – Septembre 2019 Nike+ Series 3 (38 et 42 mm) Gris sidéral et argent Octobre 2017 – Septembre 2019

Bien évidemment, ce programme, qui durera un an, n’étend pas la garantie normale de l’Apple Watch.