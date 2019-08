Samsung a dévoilé un ordinateur portable basé sur l'architecture ARM visant les 23 heures d'autonomie. Il s'agit du discours marketing de Qualcomm, son partenaire côté processeur qui cache quelques complexités en pratique.

Samsung ne s’est pas contenté de dévoiler les Galaxy Note 10 et Note 10+ durant son événement Unpacked du 7 août 2019. La firme a également levé le voile sur le Galaxy Book S, un ordinateur portable ultra compact dont l’autonomie est donnée à 23 heures — soit quasiment une journée complète, nuit comprise. Le lancement est attendu pour la rentrée.

Notons que cette performance vaut pour la lecture vidéo — une caractéristique que l’on voit habituellement dans les fiches techniques des téléphones. Et pour cause : le Galaxy Book S embarque une puce ARM développée par Qualcomm. Ce sont donc sur les tâches optimisées pour les processeurs ARM, issues de la mobilité, que ce laptop s’en sortira le mieux. Pour faire tourner les applications classiques de Windows, si elles tournent, il aura la lourde tâche d’émuler un processeur x86. Autant dire qu’on attendra d’avoir un modèle sous les mains avant de faire une recommandation d’achat à son sujet.

L’ordinateur smartphone

Samsung n’a pas peur de dire que son Galaxy Book S marie la mobilité et la connectivité d’un téléphone avec la productivité et la puissance d’un PC. L’argument tient uniquement si la puce Snapdragon 8cx, associée à 8 Go de RAM, permet effectivement de faire tourner Windows 10 et des logiciels sans sourciller.

Bien sûr, le Galaxy Book S reprend à son compte le leitmotiv Always On, Always Connected (Toujours allumé, toujours connecté), imaginé par Qualcomm en partenariat avec d’autres constructeurs. « Comme un smartphone, tout ce dont vous avez besoin est toujours accessible à portée de doigt », explique Samsung. En bref, on pourra mettre une puce 4G dans l’ultrabook pour avoir un accès à internet n’importe où. Le format est loin d’être idiot et promet un accès à des applications en ligne sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi, mais il change radicalement l’usage que l’on imagine faire d’un ordinateur personnel.

Côté design, le Galaxy Book S reprend le châssis du Galaxy Book 2 articulé autour d’un écran Full HD tactile de 13,3 pouces. Peu épais (11,8 millimètres) et très léger (960 grammes sur la balance), il est équipé de hauts-parleurs signés AKG avec technologie Dolby Atmos (on continue d’en rigoler). On pourra choisir entre une version 256 Go ou 512 Go (stockage extensible via microSD). Pour les connectiques, on retrouve de l’USB-C et un port jack.

