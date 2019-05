Apple et LG ont remis au goût du jour l'écran 4K UltraFine conçu par LG. Bizarrement, le modèle 5K n'a pas changé.

Apple a une nouvelle fois remis sa gamme Mac au goût du jour, introduisant les processeurs dernière génération dans ses MacBook Pro les plus chers. La firme de Cupertino en a également profité pour renouveler l’écran 4K UltraFine conçu par LG. Le nouveau modèle est plus grand : il passe de 21 à 23,7 pouces (diagonale de 60 centimètres).

En revanche, ce moniteur dépourvu d’un port HDMI affiche paradoxalement une définition moindre : de 4 096 x 2 304 pixel à 3 840 x 2 160 (la même que les télévisions UHD, dites 4K pour vulgariser). Il est d’ores et déjà disponible sur le site d’Apple au prix de 749 euros.

Le 5K, lui, n’a pas bougé

L’écran UltraFine 4K de LG est équipé d’une dalle IPS et revendique une puissance lumineuse de 500 nits. On retrouve deux ports Thunderbolt 3 en entrée pour brancher un MacBook ou un iPad Pro (le deuxième port sert par exemple à simplifier une configuration à plusieurs écrans externes en les reliant entre eux). Cette interface est capable de faire transiter les flux audio et vidéo, mais aussi de recharger l’appareil (jusqu’à 85W). Il y a aussi trois ports USB-C (USB 3.1 Gen 1, à 5 Gbit/s) et deux hauts-parleurs pour un rendu stéréo. En revanche, il n’y a pas de caméra — contrairement au modèle 5K (qui n’a qu’un seul Thunderbolt 3).

Le produit est livré avec deux câbles : un Thunderbolt 3 (2 mètres) et un USB‑C (1,5 mètre).

Étonnamment, Apple et LG n’ont pas renouvelé la version 5K, toujours présent au catalogue moyennant 1 399 euros. Voilà qui pourrait alimenter la rumeur sur l’annonce d’un nouveau moniteur très haut de gamme durant la future WWDC. Il accompagnerait le nouveau Mac Pro avec des caractéristiques de pointe (définition 6K, technologie Mini LED).

