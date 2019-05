Apple devrait profiter de la WWDC 2019 pour lever le voile sur la nouvelle génération de son Mac Pro.

En avril 2018, Apple avait été clair sur le sujet : le prochain Mac Pro, monstre de puissance facturé plusieurs milliers d’euros, ne sortira pas avant 2019. Selon les informations de Bloomberg partagées le 6 mai, le PC devrait justement être annoncé en juin, à l’occasion de la WWDC 2019.

Bien que cette conférence organisée tous les ans soit centrée sur le logiciel (mises à jour des systèmes d’exploitation iOS, macOS, tvOS et watchOS), la présentation d’un nouveau Mac Pro n’aurait rien d’une surprise. La WWDC réunit des développeurs et le Mac Pro cible… les développeurs.

Un écran HDR pour accompagner le nouveau Mac Pro ?

Commercialisé depuis 2013, le Mac Pro actuel, qui se distingue par son design en forme de cylindre, aurait bien besoin d’une cure de jouvence. On se souvient néanmoins que Apple n’avait présenté aucun produit au cours de la WWDC 2018 (en 2017, il y avait eu le HomePod, l’iPad Pro 10,5 pouces ou encore l’iMac Pro).

Aujourd’hui, le Mac Pro réclame 3 399 euros pour un processeur Intel Xeon E5 6 cœurs à 3,5 GHz, 16 Go de mémoire ECC DDR3 à 1 866 MHz, deux cartes graphiques AMD FirePro D500 (3 Go de VRAM GDDR5 chacune) et un SSD de 256 Go. Mais il est possible d’obtenir une configuration encore plus puissante en payant plus.

La firme de Cupertino pourrait accompagner le Mac Pro d’un écran compatible HDR conçu par ses soins (aujourd’hui, ses deux moniteurs haut de gamme 4K et 5K sont signés LG). En février 2019, l’analyste très bien renseigné Ming-Chi Kuo évoquait des caractéristiques qui laissent rêveur : définition 6K, technologie Mini LED et diagonale de 31,6 pouces (80 centimètres). On ose à peine imaginer le prix.

