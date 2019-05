Si le marché des VPN explose ces derniers mois en France, c’est essentiellement parce qu’ils permettent de contourner les géoblocages, et plus particulièrement celui de Netflix. Nos confrères de Frandroid ont réalisé un comparateur de VPN pour mieux se retrouver dans la jungle des VPN.

NordVPN, ExpressVPN, Cyberghost… La liste des fournisseurs de VPN est longue et les services proposés par les uns ou les autres se ressemblent beaucoup. Il faut dire qu’un VPN, c’est avant tout un service, doublé d’une application, qui permet de délocaliser sa connexion. Bien, mais alors pourquoi les prix peuvent aller du simple au double selon les fournisseurs ?

Une fonctionnalité commune, mais une qualité de service différente

La réponse se trouve dans la qualité des services proposés. La rapidité des serveurs, en premier lieu, la stabilité de la connexion, la possibilité ou non de télécharger en peer to peer sur les serveurs situés à l’étranger, mais aussi et surtout la possibilité d’accéder au catalogue américain de Netflix. Car on ne va pas se mentir, même si la pratique est à la limite des conditions d’utilisation de Netflix, c’est principalement pour cela que le grand public paie pour un VPN. La protection des données ou les l’accès aux biens culturels, comme la presse qui bloque le RGPD, n’arrivent que bien après l’accès aux catalogues du géant de la SVoD.

Depuis que Netflix a mis en place un système anti-VPN, il devient de plus en plus difficile pour les fournisseurs de VPN de contourner le géoblocage de la plateforme de SVOD. Certains fournisseurs y arrivent pourtant encore sans mal (c’est le cas de Cyberghost ou NordVPN, entre autres), mais d’autres ne parviennent pas à assurer la stabilité de la connexion.

Un comparateur pour mieux départager les fournisseurs de VPN

C’est précisément pour adresser ces différents besoin que nos collègues de FrAndroid ont créé un comparateur de VPN. Celui-ci permet de voir en un clin d’œil les principales différences entre les fournisseurs de VPN : tarif, nombre de serveur, points forts et points faibles, etc. Ce comparateur permet également de savoir quels sont les VPN qui permettent d’accéder au catalogue américain de Netflix (ils sont assez nombreux) ou au catalogue canadien de Netflix (ils sont très rares).

Un petit test de l’interface de chaque VPN accompagne par ailleurs chacun des VPN listés sur cette page. Ergonomie, traduction française, fonctionnalités diverses : vous retrouverez tous les détails sur cette page qui est essentielle pour ne pas se tromper.