Moins médiatisé que certains services concurrents comme NordVPN, ExpressVPN fait pourtant partie des références du secteur. Est-il aussi rapide et complet qu’il le promet ? Voici notre avis sur ExpressVPN.

Considéré par beaucoup comme le meilleur service VPN du marché, ExpressVPN est l’un des principaux acteurs du secteur, avec un accent mis sur la sécurité et la rapidité, là où d’autres misent plus sur la possibilité de contourner les filtrages géographiques. Lancé par deux Anglais, officiellement situé aux îles Vierges britanniques, ExpressVPN dispose de plusieurs millions d’abonnés dans le monde et a souvent été à la une de l’actualité, lorsqu’il a dénoncé des tentatives de censure dans différents pays (Chine, Inde…). De quoi lui procurer une plutôt bonne réputation.

En bref : notre avis sur ExpressVPN

Quasiment aucun ralentissement

Une application disponible partout On a moins aimé Le support sur les Smart TV est plus compliqué

Pas de mises à jour automatiques du logiciel pour PC ExpressVPN est un service simple et complet. Disponible sur la plupart des systèmes d’exploitation (dont le tvOS de l’Apple TV), ExpressVPN permet de facilement changer de localisation, sans perte de vitesse notable. C’est un service que l’on peut aisément laisser tourner en permanence sans remarquer la moindre différence, si ce n’est lorsque la qualité de sa connexion cellulaire n’est pas bonne (par sécurité, ExpressVPN va alors bloquer tout Internet). Son application, disponible sur Android et iOS, prend la forme d’un bouton on/off avec une liste dans laquelle on peut choisir un pays parmi une centaine. N’importe qui devrait pouvoir l’utiliser, tandis que les utilisateurs avancés peuvent toujours créer leur propre configuration, par exemple pour le gestionnaire de P2P de la Freebox. ExpressVPN est aussi rapide en streaming, ce qui est une force par rapport à la concurrence. Enfin, ExpressVPN propose des services alternatifs, comme le gestionnaire de mots de passe Keys.

Interface d’ExpressVPN : simple comme un bouton on/off

ExpressVPN permet à ses utilisateurs avancés de créer des configurations personnalisées, mais la plupart de ses membres l’utilisent grâce à son application officielle. Disponible sur iOS, iPadOS, tvOS, Android, Windows, macOS, Linux et quelques routeurs partenaires, l’application ExpressVPN est la même partout. Sa page d’accueil montre un bouton on/off pour allumer ou étendre le VPN, ainsi qu’une liste des pays où se trouvent les serveurs. Simple comme bonjour.

L’interface d’ExpressVPN est extrêmement simple. Un bouton et une liste. // Source : Numerama

En quelques secondes, on peut se connecter à n’importe quel serveur. Les réglages permettent aussi de changer de protocole de connexion, d’activer des bloqueurs (les publicités, les traqueurs) ou de tester son adresse IP ou son débit. ExpressVPN s’intègre nativement aux réglages système des OS, ce qui permet de savoir que l’on est connecté au service facilement.

Contrairement à NordVPN, ExpressVPN envoie peu de notifications (seulement pour indiquer une connexion ou une déconnexion) et n’intègre pas de services tiers dans son application, si ce n’est Keys, son gestionnaire de mots de passe officiel.

Quel intérêt d’avoir ExpressVPN ? Les principales caractéristiques

Voici ce que propose ExpressVPN sur le papier :

Caractéristiques Données Serveurs Non renseigné Pays couverts 105 Nombre d’appareils par compte 8 Protocoles VPN Lightway UDP

Lightway TCP

IKEv2

OpenVPN SAV Chat en ligne

Email Garantie satisfait ou remboursé 30 jours Fonctionnalités avancées TrustedServer

DNS maison

Crypatage AES-256

Blocage d’Internet en cas de panne

Bloqueur de pubs Protection par double authentification Oui Prix 6,49 €/mois (abonnement d’un an)

Usage quotidien

ExpressVPN peut être utilisé pour accéder à la version étrangère d’un site, regarder un contenu en streaming bloqué en France ou bloquer des publicités. Certains le laisseront tourner en permanence, d’autres seulement lorsqu’ils ont besoin de contourner une restriction géographique. Il peut aussi être une manière de cacher sa propre provenance en ligne.

Usage à l’étranger

À l’étranger, ExpressVPN est un des meilleurs services disponibles. Capable de contourner les blocages chinois (du moins, en théorie, la Chine n’apprécie pas le service), ExpressVPN peut être laissé activé en permanence pour continuer de visiter et d’utiliser des services français. Son protocole maison, Lightway, fonctionne très bien.

ExpressVPN et SVOD

Les grandes plateformes de streaming ne sont pas de fans des services de VPN. Ils essayent de les bloquer et certains indiquent dans leur règlement qu’il est interdit de s’en servir. De fait, l’emploi d’un VPN pour accéder à des catalogues étrangers n’a pas la garantie de fonctionner à tous les coups. En outre, le site de streaming est susceptible de prendre des mesures de rétorsion.

Cependant, après plusieurs années d’abonnement à ExpressVPN, et dans le cadre de nos essais, nous avons rarement été déconnectés d’une plateforme. Des chutes de qualité peuvent survenir, mais c’est une situation qui ne se produit quasiment jamais. De fait, c’est le genre de technique qui va venir contourner la chronologie des médias, pour voir des films plus rapidement.

Les réglages d’ExpressVPN permettent d’ajouter des options et de changer les paramètres de connexion. Autrement, l’application n’embête jamais son utilisateur. // Source : Numerama

Les serveurs d’ExpressVPN

En France, ExpressVPN dispose de cinq serveurs (Strasbourg, Marseille, Alsace, Paris 1 et Paris 2). Il couvre au total de 105 pays dans le monde, sur tous les continents. États-Unis, Canada, Amérique du Sud, Asie, Afrique et Moyen-Orient (il y a peu de pays ici, mais on trouve tout de même le Liban, le Ghana, le Maroc, Israël, l’Algérie et l’Égypte)… ExpressVPN fournit une large palette d’options géographiques. En plus des localisations recommandées, il y en a d’autres moins connues dans les réglages.

Multi-plateformes, gestionnaire de mots de passe : les bonus d’ExpressVPN

Faisons un tour d’horizon des particularités d’ExpressVPN. Qu’est-ce qui en fait un service qui justifie l’investissement ?

Un service disponible partout

Une des forces d’ExpressVPN est sa compatibilité avec la plupart des plateformes. Depuis décembre 2023, ExpressVPN est notamment accessible sur Apple TV, pour accéder à du contenu indisponible en France sur des services de streaming. Il est un des premiers VPN majeurs disponibles sur Apple TV, depuis qu’Apple a décidé d’offrir cette possibilité dans tvOS 17.

ExpressVPN sur Apple TV. // Source : ExpressVPN

Gestionnaire de mots de passe

Depuis 2022, ExpressVPN inclut dans son abonnement un gestionnaire de mots de passe intégré à son application. Un moyen de changer ses habitudes pour ne pas toujours utiliser le même code. Et une option que l’on ne trouve pas chez les autres services. C’est un autre aspect de l’hygiène numérique, au-delà de la sécurisation de sa navigation.

Lightway, Split Tunneling : Les atouts sécuritaires d’ExpressVPN

Split Tunneling

Une fonctionnalité d’ExpressVPN est le « Split Tunneling ». Cette technologie donne aux utilisateurs le choix des applications et des sites web devant passer par le VPN et lesquels peuvent directement accéder à Internet, avec la vraie adresse IP de la box Internet. Cela confère une flexibilité inégalée pour piloter avec finesse la bande passante et personnaliser l’expérience de navigation.

Protocole Lightway

ExpressVPN a développé son propre protocole VPN, Lightway, conçu pour être à la fois rapide et sécurisé. Lightway livre des connexions plus rapides, une meilleure fiabilité, et une sécurité renforcée, le tout en utilisant moins de ressources, ce qui est particulièrement avantageux pour les appareils mobiles. Lightway permet aussi de contourner plusieurs blocages.

Bug bounty

ExpressVPN a mis en place un programme de chasse aux bugs (bug bounty), avec à la clé une récompense pouvant atteindre jusqu’à 100 000 dollars en cas de brèche très grave au niveau serveurs. Des primes plus modestes peuvent être octroyées, si la gravité des failles est moindre. Certains types de menaces sont exclus du champ d’application de ce programme.

Audits de sécurité

ExpressVPN commande également des audits de sécurité, de manière régulière. Ces audits ont forcément certaines limites, mais ils ont le mérite de couvrir divers aspects du service : extension de navigateur, protocole VPN Lightway, politique de confidentialité, technologie TrustedServer, application Windows / macOS / Linux, vérification de build, etc.

Ces audits sont menés par différents cabinets (F-Secure, Cure53, KPMG, PwC Suisse). Ils sont également renouvelés de temps en temps. En 2023, par exemple, ExpressVPN a commandé un deuxième audit de Lightway. Il a aussi contacté un autre cabinet pour commenter sa politique des données et un troisième au sujet de son architecture TrustedServer.

Quel est le prix d’un abonnement ExpressVPN

ExpressVPN prévoit un remboursement de son service sur demande au bout de 30 jours, si vous n’êtes pas satisfait. Autrement, les prix d’ExpressVPN sont les suivants :

12,61 euros pour 1 mois

9,73 euros par mois, pendant 6 mois

6,49 euros par mois, pendant 12 mois (avec 3 mois offerts en bonus).

ExpressVPN n’est pas le VPN le plus abordable, mais il propose un excellent rapport qualité-prix.

