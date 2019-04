Certains réseaux sociaux songent à supprimer le bouton « like » de leurs plateformes. Mais le peuvent-ils vraiment ?

Après YouTube puis le CEO de Twitter, c’est au tour d’Instagram de réfléchir au bouton « like ». Un test a été conduit mi-avril auprès de quelques bêta-testeurs. On y aperçoit une interface où le nombre de petits cœurs laissés sous chaque contenu est caché. Il est impossible de savoir combien il y en a eu en tant que simple abonné : seules les personnes qui ont publié l’image ont accès à cette donnée.

Instagram is testing hiding like count from audiences,

as stated in the app : "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN

