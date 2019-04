Le Galaxy Fold, premier smartphone pliable du constructeur sud-coréen, sera bientôt commercialisé. Dès à présent, les internautes peuvent s'inscrire en attendant la précommande.

Les smartphones pliables vous font de l’œil ? Si vous attendez avec impatience le Galaxy Fold de Samsung, vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire auprès de la marque sud-coréenne pour savoir à quel moment vous pourrez passer commande — aucun paiement n’est pour l’instant demandé. Pour le constructeur, c’est aussi un bon moyen de mesurer l’attente du public pour son produit.

En France, le Galaxy Fold sera vendu au prix stratosphérique de 2 020 euros et sa date de sortie a été fixée au 3 mai 2019.

Que trouve-t-on dans le Galaxy Fold ?

À ce prix, la société inclut tout de même des écouteurs sans fil, un étui de protection et une période de garantie d’un an. Reste à savoir si l’écran encaissera bien les pliures répétées à l’usage et si aucune marque ne sera visible au niveau de la jonction. L’entreprise assure que c’est le cas dans une vidéo promotionnelle, malgré une scène diffusée qui le montre à son désavantage.

Replié, le Galaxy Fold a l’aspect d’un smartphone standard doté d’un écran de 4,6 pouces, capable de tenir dans la main malgré son évidente épaisseur. Déplié, il devient une tablette de 7,3 pouces, décuplant ainsi les possibilités d’affichage à l’écran. Il reste quand même à trouver des usages pour justifier l’achat d’un mobile certes audacieux, mais aussi onéreux. C’est là tout l’enjeu pour Samsung.

Côté technique, le téléphone, outre ses deux écrans, compte une mémoire vive de 12 Go, un espace de stockage de 1 To (512 Go de base plus 512 Go de plus pouvant être obtenu via une carte de stockage amovible), une double batterie atteignant ensemble 4 380 mAh, un processeur 64 bits Exynos 9825 (gravé en 8 nanomètres) ainsi que de six capteurs, ce qui permet de prendre des photos dans l’un ou l’autre mode.

Crédit photo de la une : Samsung Signaler une erreur dans le texte