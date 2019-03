Samsung a officialisé le lancement du Galaxy Fold en France. Les plus audacieux ont rendez-vous le 3 mai.

Vendredi 3 mai 2019, 2 020 euros : voilà les deux informations qu’il manquait concernant le lancement du Galaxy Fold en France. Samsung a officialisé cette date de sortie et ce tarif à la faveur d’un communiqué envoyé à la presse le 25 mars.

Le Galaxy Fold, premier smartphone pliable du constructeur coréen, sera notamment disponible sur le site de Samsung. Quatre coloris seront proposés : Argent Stellaire, Noir Cosmos, Vert Martien et Bleu Astro. À l’heure où écrivons ces lignes, l’objet au concept révolutionnaire mais à l’utilité encore à prouver n’est pas accessible en précommande. Les réservations démarreraient le 26 avril 2019 selon les informations de SamMobile.

Livré avec des accessoires et une garantie

Pour 2 020 euros, vous ne recevrez pas qu’un Galaxy Fold. Samsung avait promis un service premium concernant la commercialisation de son produit premium — et il n’a pas menti. Ainsi, le téléphone sera livré avec une paire de Galaxy Buds (écouteurs sans-fil vendus 149 euros), un étui de protection en kevlar (pour ne pas abimer un objet qui risque d’être très fragile) et une garantie d’un an contre les dommages accidentels (assurance Samsung Care+, normalement facturée 149 euros pour 24 mois).

On rappelle que le Galaxy Fold est à la fois un téléphone doté d’un écran de 4,6 pouces et une tablette offrant un espace d’affichage de 7,3 pouces. Contrairement au Mate X du rival Huawei, le Fold est équipé de deux écrans, le plus grand se repliant vers l’intérieur.