Léopold Maçon - il y a 1 heure Tech

Maintenant que son smartphone pliable est officiel, Samsung souhaite rassurer son public quant à ses capacités. La firme a donc montré en vidéo de quoi le Galaxy Fold est capable.

Après des semaines de rumeurs, le Samsung Galaxy Fold a été présenté officiellement en février dernier. Son atout principal est évidemment sa capacité à se plier, et le constructeur coréen a voulu prouver son efficacité dans une vidéo publiée le 28 mars. Pendant une trentaine de secondes, on peut voir des machines plier et déplier le smartphone inlassablement. Un test de solidité très important puisqu’il est au cœur du concept de la dernière création de Samsung.

Une vidéo (trop ?) parfaite

La vidéo de Samsung se veut particulièrement rassurante sur deux points : l’efficacité du pliage et l’aspect général du smartphone. Même en le recourbant plusieurs fois d’affilé (et assez rapidement), le Galaxy Fold ne montre pas de défaillance. Pour ce qui est de l’apparence, le « mode » smartphone semble fonctionner à merveille. Les deux écrans, collés l’un à l’autre, ne montrent aucun décalage ou espace entre eux. Pour ce qui est du « mode » tablette, sa surface semble parfaitement lisse et aucune séparation entre les dalles n’est visible — un détail qui a malheureusement été repéré sur plusieurs photos du produit.

Samsung souhaite clairement montrer que son appareil est solide et ne cassera pas au bout d’une dizaine de pliages. Dans un communiqué publié le 28 mars, la société affirme d’ailleurs que « le Galaxy Fold peut être plié et déplié 200 000 fois, ce qui prend une semaine avec ce test. » Toujours selon Samsung, cela correspond à « un usage de cinq ans, à raison de 100 usages par jour. » C’est certes dans la moyenne des appareils contemporains, mais cela ne rassurera pas sur la nécessité d’une vision plus long terme de la tech…

De plus, évitons de nous emballer : la séquence montrée par Samsung est courte, choisie par la compagnie et dans un environnement clos. Il n’est donc pas impossible que le Galaxy Fold ne soit pas aussi solide qu’il en a l’air. Pour faire le test directement, il faudra attendre sa sortie le 3 mai prochain (avec une précommande possible dès le 26 avril) et dépenser 2020 euros.